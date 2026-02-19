CNN: Ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος για πλήγματα στο Ιράν ακόμα και το Σαββατοκύριακο

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CNN.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, μια πηγή επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει ιδιωτικά συζητήσει τόσο υπέρ όσο και κατά μιας στρατιωτικής ενέργειας και έχει συμβουλευτεί συμβούλους και συμμάχους για την καλύτερη πορεία δράσης. Δεν είναι σαφές αν θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Ξοδεύει πολύ χρόνο για να το σκεφτεί», δήλωσε μια πηγή.

Παράλληλα, Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συζήτησαν για τουλάχιστον τρεισήμισι ώρες την Τρίτη, κατά τη διάρκεια έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, χωρίς να καταλήξουν σε σαφή συμφωνία. Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι «ακόμη υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Ο Ρούμπιο πάει το Σάββατο στο Ισραήλ

Οεπικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται στο Ισραήλ το Σάββατο 28η Φεβρουαρίου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το ταξίδι του αμερικανού ΥΠΕΞ θα γίνει μια εβδομάδα μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση, αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, του «συμβουλίου ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ και καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου διεμήνυσε πως το Ιράν «καλά θα κάνει» να κλείσει συμφωνία μαζί της για να αποφύγει αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Το Ιράν ετοιμάζεται για επίθεση από τις ΗΠΑ

Έμμεσα το Ιράν επιβεβαιώνει μια επικείμενη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς δορυφορικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media, μαρτυρούν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων, στο Παρτσίν, το Νατάνζ και στο Ισφαχάν.

Γενικότερα, τα ντοκουμέντα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους των τούνελ σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει οχυρώσει τις εισόδους των τούνελ κοντά σε μια άλλη εγκατάσταση και έχει επισκευάσει τις βάσεις πυραύλων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια γεύση από τις δραστηριότητες του Ιράν σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντάσεων με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, απειλώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Παρτσίν

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Παρτσίν είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν υπονοήσει ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε εκεί δοκιμές σχετικές με πυροδοτήσεις πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει ατομικά όπλα. Το Ισραήλ είχε πλήξει το Παρτσίνιν και οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κάνει νέες κατασκευές στην περιοχή, ενώ φαίνεται κάτι σαν μεταλλική στέγη να καλύπτει τη μεγάλη κατασκευή.

Εικόνες από τις 13 Δεκεμβρίου δείχνουν την εγκατάσταση εν μέρει καλυμμένη. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, δεν ήταν καθόλου ορατή, καθώς ήταν κρυμμένη από αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι μια τσιμεντένια κατασκευή.

Με την πάροδο των ημερών, δορυφορικές εικόνες του Φεβρουαρίου, δείχνουν επίσης την ταφή όλων των εισόδων σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν και την οχύρωση εισόδων σηράγγων κοντά στο Νατάνζ.

Νατάνζ

Οι δορυφορικές εικόνες, δείχνουν αλλαγές και στο Νατάνζ. Από τις 10 Φεβρουαρίου αποτυπώνονται συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη θωράκιση και την αμυντική ενίσχυση δύο εισόδων σε ένα συγκρότημα σηράγγων περίπου 2 χιλιόμετρα από το Νατάνζ,

Παράλληλα, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πολύ βαρύς εξοπλισμός στην περιοχή.

Ισφαχάν

Για τις ΗΠΑ, το Ισφαχάν είχε αποτελέσει επίσης, στόχο βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο, καθώςε διαθέτει τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου.

Περιλαμβάνει μια υπόγεια περιοχή όπου, σύμφωνα με διπλωμάτες, έχει αποθηκευτεί μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες από τα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες για το «μπάζωμα» δύο εισόδων τούνελ στο συγκρότημα, ανέφερε το ινστιτούτο ISIS στις 29 Ιανουαρίου.

Σε ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα των τούνελ είναι πλέον «εντελώς θαμμένες».

Μια εικόνα της 10ης Φεβρουαρίου δείχνει και τα τρία τούνελ θαμμένα, δήλωσε ο Goodhind. Το ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι "το μπάζωμα των εισόδων των τούνελ θα βοηθούσε στη μείωση των επιπτώσεων οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε δύσκολη την επίγεια πρόσβαση σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να στεγάζεται μέσα.