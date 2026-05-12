CNN: Ζωντανό θρίλερ στη Μεσόγειο με ρωσικό πλοίο που μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Ρωσικό πλοίο, που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ύστερα από μία σειρά εκρήξεων. Το φορτίο κρίνεται πως προοριζόταν για τη Βόρεια Κορέα. Η υπόθεση απασχολεί την επικαιρότητα δύο έτη, αλλά η ανησυχία δεν έχει κοπάσει.

Το πλοίο βυθίστηκε περί τα 60 μίλια από τις ακτές της Ισπανίας, όπως μεταφέρει το CNN σε εκτενές του δημοσίευμα για το σοβαρό περιστατικό.

Η μοίρα του Ursa Major παραμένει μυστική από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και βυθίστηκε. Η βύθιση μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας «σπάνιας και υψηλού διακυβεύματος παρέμβασης αποτροπής», με στόχο να αποτραπεί η αποστολή πυρηνικής τεχνολογίας στην Πιονγιάνγκ. Σημειώνεται πως Ρωσία και Βόρεια Κορέα διατηρούν στενούς δεσμούς.

Ακόμα και ο χρόνος του ταξιδιού του ρωσικού πλοίου κρίνεται ως ύποπτος καθώς απέπλευσε δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε στείλει στρατεύματα για να βοηθήσουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή του ναυαγίου, δείγμα πως το Ursa Major αποτελεί ακόμα πηγή φόβου ή κρύβει κάτι σημαντικό.

Αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος εθεάθη να πετά στην ευρύτερη περιοχή δύο φορές τον τελευταίο χρόνο. Μετά τη βύθιση, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό σκάφος είχε βρεθεί στο σημείο και είχε προκαλέσει άλλες τέσσερις εκρήξεις, σύμφωνα με ισπανικές πηγές με γνώση της υπόθεσης, που επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Η ίδια η ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε, μετά από πίεση της αντιπολίτευσης, να επιβεβαιώσει το ναυάγιο, λέγοντας πως το ρωσικό πλοίο ήταν έμφορτο «στοιχείων δύο πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοιων με όσα χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια». Αλλά, δήλωσε αβέβαιη αν ήταν φορτωμένοι με πυρηνικό καύσιμο.

Τα 14 επιζώντα μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν με μια σωσίβια λέμβο και αργότερα περισυνελέγησαν από ισπανικό σκάφος διάσωσης.

Μισή ώρα αργότερα, ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία που είχαν συνοδεύσει το Ursa Major, το Ivan Gren, διέταξε τα κοντινά πλοία να μείνουν δύο ναυτικά μίλια μακριά αλλά και να επιστρέψουν το πλήρωμα, κάτι που έγινε μέρες αργότερα.

Ο Ρώσος καπετάνιος, ονόματι Ιγκόρ Ανισίμοφ, πίστευε ότι θα εκτρεπόταν στο βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες.

Μία εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στο σημείο. Το Yantar, το επίσημο ρωσικό ερευνητικό πλοίο, παρέμεινε στο σημείο για πέντε ημέρες, προτού ακουστούν τέσσερις εκρήξεις, οι οποίες πιθανώς στόχευαν τα ερείπια του πλοίου στον βυθό της θάλασσας.

Σε ανακοίνωσή της προς τους βουλευτές, η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι τα ερείπια του Ursa Major βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων και ότι η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων από αυτό το βάθος «δεν είναι δυνατή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και κινδύνους».

Οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει το γιατί η κυβέρνηση θεωρεί την αποστολή τόσο επικίνδυνη, εάν δεν εμπλέκεται ραδιενεργό υλικό.

Ειδικός κρίνει πως οι αντιδραστήρες το πιθανότερο είναι να μην είχαν καύσιμο αλλά επεσήμανε πως «εάν προέρχονται από παροπλισμένα υποβρύχια, τότε θα είναι ραδιενεργοί, αν και προφανώς όχι τόσο όσο αν ήταν πλήρως φορτωμένοι με καύσιμο».