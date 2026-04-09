Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε τα νέα της όπλα – Εκτόξευσε πυραύλους με πυρηνική ικανότητα

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09/04), ότι οι δοκιμές που έκανε αυτή την εβδομάδα περιελάμβαναν διάφορα νέα οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων οπλισμένων με κεφαλές βομβών διασποράς.

Το ρεπορτάζ των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ήρθε μια ημέρα αφότου ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι εντόπισε τη Βόρεια Κορέα να εκτοξεύει πολλαπλούς πυραύλους από μια ανατολική παράκτια περιοχή στον δεύτερο γύρο εκτοξεύσεων σε δύο ημέρες.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας ανέφερε ότι οι δοκιμές διήρκεσαν τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, και περιελάμβαναν επίσης επιδείξεις αντιαεροπορικών όπλων, φερόμενων συστημάτων ηλεκτρομαγνητικών όπλων και βόμβες από ανθρακονήματα.

Το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι πύραυλοι πέταξαν 240 έως 700 χιλιόμετρα, πριν πέσουν στη θάλασσα.

Το KCNA ανέφερε ότι οι τελευταίες δοκιμές περιελάμβαναν επιδείξεις συστημάτων κεφαλών διασποράς, πυρομαχικών που είναι τοποθετημένα στους βαλλιστικούς πυραύλους Hwasong-11 και έχουν πυρηνική ικανότητα, οι οποίοι μοιάζουν με τους ρωσικούς πυραύλους Iskander.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι εκτοξεύσεις επιβεβαίωσαν ότι ο πύραυλος μικρής εμβέλειας, όταν είναι οπλισμένος με τέτοιες κεφαλές, «μπορεί να μετατρέψει σε στάχτη οποιονδήποτε στόχο που καλύπτει μια έκταση 16 έως 17,2 στρεμμάτων, με την υψηλότερη πυκνότητα ισχύος».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς του βορειοκορεατικού στρατού.

Οι εκτοξεύσεις υπογράμμισαν τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο Κορεών, αμβλύνοντας τις ελπίδες της Νότιας για θερμότερες σχέσεις.

Σε δήλωσή του την Τρίτη το βράδυ, ο Τζανγκ Κουμ Τσολ, πρώτος υφυπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών της Πιονγιάνγκ, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παραμείνει πάντα το «πιο εχθρικό κράτος» του Βορρά και χλεύασε την φιλελεύθερη κυβέρνηση της Σεούλ για την επιδίωξη αναβίωσης ου διαλόγου, αποκαλώντας τους αξιωματούχους της «ανόητους».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει αναστείλει σχεδόν κάθε διπλωματική σχέση με τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον, από την κατάρρευση των πυρηνικών συνομιλιών του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2019. Έκτοτε έχει επιταχύνει την ανάπτυξη πυραύλων με πυρηνικά όπλα που απειλούν τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, καθώς και στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Ο Κιμ έχει, επίσης, επιδιώξει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία, την Κίνα κι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αντιπαραθέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες..