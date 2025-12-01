Ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ κατάφερε να εξαφανιστεί από τον χώρο εργασίας του, αλλά όχι από το τραπεζικό του βιβλιάριο. Η δικαιοσύνη τον έστειλε στη φυλακή για πέντε χρόνια και του επέβαλε πρόστιμο εκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο του αραβικού κράτους καταδίκασε έναν δημόσιο υπάλληλο σε πέντε χρόνια φυλάκισης και τον διέταξε να καταβάλει πρόστιμο 312.000 καναδικών δολαρίων (1.016.000 δολάρια) για παράνομη υπεξαίρεση μισθών μιας δεκαετίας από δημόσια ταμεία.

Όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο η ατομική ευθύνη. Είναι το πώς ένα ολόκληρο σύστημα επέτρεψε αυτήν την απάτη να συνεχίζεται επί μία δεκαετία.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Από την Ιταλία μέχρι τη Γαλλία, βλέπουμε εργαζόμενους να πληρώνονται για να μην εργάζονται.

Όμως πίσω από την «προσωπική απάτη» κρύβεται η θεσμική αδιαφορία. Η διοικητική μηχανή, αντί να υπηρετεί τον πολίτη, μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών σχέσεων και σπατάλης.

Το κράτος λειτουργεί σαν τσιφλίκι, όπου οι λίγοι απομυζούν τους πόρους των πολλών.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;

Κάθε μισθός που κατατίθεται σε έναν «φανταστικό υπάλληλο» είναι χρήματα που λείπουν από νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι οι φόροι των εργαζομένων που μετατρέπονται σε προνόμια για τους «βολεμένους».

Η πραγματική απάτη δεν είναι μόνο ο «φανταστικός μισθός», αλλά η καθημερινή λεηλασία του δημόσιου πλούτου από όσους θεωρούν το κράτος ιδιοκτησία τους.