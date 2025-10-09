Μενού

Conde Nast Traveller: Ελληνικό το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2025

Οι αναγνώστες του Conde Nast Traveller ψήφισαν ένα ελληνικό νησί ως το καλύτερο της Ευρώπης για το 2025.

Νάξος
Στιγμιότυπο από το νησί της Νάξου. | INTIME
Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο δημοσίευσε τις λίστες του με τα βραβεία Readers' Choice Awards, τα οποία αναδεικνύουν τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές της χρονιάς βάσει ψηφοφορίας των αναγνωστών του.

Οι ταξιδιώτες ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα αγαπημένα τους νησιά σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των ντόπιων.

