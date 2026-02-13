«Το δαχτυλίδι της φωτιάς»: Μοναδική έκλειψη Ηλίου στις 17 Φεβρουαρίου - Θα είναι ορατή στην Ελλάδα;

Μια ανάσα μακριά βρισκόμαστε από την πρώτη έκλειψη Ηλίου για το 2026, η οποία πρόκειται να δημιουργήσει μια μαγική εικόνα στον νυχτερινό ουρανό, την Τρίτη στις 17 Φεβρουαρίου, που θα διαφέρει από όσες έχουμε δει στο παρελθόν.

Η Σελήνη αναμένεται να περάσει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, δημιουργώντας το γνωστό «δαχτυλίδι της φωτιάς». Κατά το φαινόμενο της δακτυλιοειδούς έκλειψης, η Σελήνη βρίσκεται λίγο πιο μακριά από τη Γη, επομένως δίνει την αίσθηση ότι είναι ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό και δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τον ήλιο.

Στην κορύφωση, μπορεί να δει κανείς έναν φωτεινό δακτύλιο ηλιακού φωτός γύρω από τη Σελήνη.

Μια παρόμοια έκλειψη διέσχισε τμήματα της Αμερικής στις 14 Οκτωβρίου 2023, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια ευρεία ζώνη από το Όρεγκον μέχρι το Τέξας.

Πού μπορούμε να δούμε την έκλειψη της Τρίτης

Όπως αναφέρει το Accuweather, η διαδρομή κατά την οποία θα μπορεί κανείς να δει ολοκάθαρα το φαινόμενο θα ακολουθεί ένα απομακρυσμένο μέρος της Ανταρκτικής και των γύρω υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Ινδικού Ωκεανού.

Η μερική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή στο νότιο άκρο της Αργεντινής και της Χιλής, καθώς και στην νότια Αφρική (Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη).

Παρόλο, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα βρίσκονται στο σωστό μέρος για να δουν ολόκληρο το «δαχτυλίδι της φωτιάς», δεν αποκλείεται όσοι βρίσκονται σε πλοία να καταφέρουν να δουν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Πότε είναι η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου;

Η ημερομηνία της επόμενης ολικής ηλιακής έκλειψης είναι στις 12 Αυγούστου 2026, όπου η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο κατά μήκος μιας στενής διαδρομής που διασχίζει τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας.

Αυτή θα είναι η πρώτη πλήρως ορατή ολική έκλειψη ηλίου σε όλον τον κόσμο από τις 8 Απριλίου 2024.