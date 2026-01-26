Daily Mail: Ο Σουμάχερ δεν είναι πια κλινήρης - Η αλήθεια για την υγεία του

Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα στο σκι που άλλαξε για πάντα τη ζωή του, ο θρύλος της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται πως έχει σημειώσει μια διακριτική αλλά σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 57χρονος πλέον Γερμανός δεν είναι πια κλινήρης· μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται εντός των κατοικιών του, στη Μαγιόρκα και στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Η ανάρρωσή του παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στον κόσμο του αθλητισμού. Μόνο η στενή οικογένεια και ελάχιστοι έμπιστοι γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασής του.

Η σύζυγός του, Κορίνα, βρίσκεται στο πλευρό του αδιάκοπα, ενώ μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών εργάζεται σε 24ωρη βάση, με το κόστος της φροντίδας να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες λίρες εβδομαδιαίως.

Η οικογένεια έχει δώσει μάχη για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του, ιδιαίτερα μετά τις απόπειρες πρώην συνεργατών να πουλήσουν φωτογραφίες από τις πιο δύσκολες στιγμές του, πράξεις που οδήγησαν σε καταδίκες.

Παράλληλα, φήμες που ήθελαν τον Σουμάχερ να πάσχει από ψευδοκώμα ή σύνδρομο κλειδώματος διαψεύδονται από πηγές που μίλησαν στη Daily Mail, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρουν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής δείχνει να αντιλαμβάνεται μέρος όσων συμβαίνουν γύρω του, αν και όχι στο σύνολό τους. Παρά την αβεβαιότητα, η οικογένεια συνεχίζει να ελπίζει και να επενδύει στη σταδιακή βελτίωση της υγείας του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που κάποτε τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα.