Δακτυλικά αποτυπώματα και ερωτηματολόγια για ταξίδι στην Ευρώπη: Τι αλλάζει από σήμερα για τους πολίτες εκτός ΕΕ

Το νέο ψηφιακό σύστημα συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες παράλληλα με τη σάρωση του διαβατηρίου, πίθεται σε πλήρη λειτουργία από τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το BBC, αυτή ήταν η προθεσμία για την ενεργοποίηση του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) σε κάθε σημείο διέλευσης των συνόρων Σένγκεν και στις 29 συμμετέχουσες χώρες.

Το σύστημα άρχισε να εισάγεται σταδιακά από τον Οκτώβριο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τελικά την ομαλότερη διεξαγωγή των ταξιδιών, αν και λόγω ορισμένων προβλημάτων δεν θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα σημεία.

Σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές και έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των διακοπών.

Τι είναι το EES και πού εφαρμόζεται;

Το EES είναι ένα ψηφιακό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πότε πολίτες εκτός ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ηνωμένο Βασίλειο – εισέρχονται και εξέρχονται από τον Χώρο Σένγκεν.

Αυτό καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες – κυρίως εντός της ΕΕ – στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Περιλαμβάνει πολλούς δημοφιλείς προορισμούς για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, πρέπει να καταχωρηθούν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία. Το EES θα αντικαταστήσει τελικά το τρέχον σύστημα σφράγισης των διαβατηρίων από συνοριοφύλακα.

Το πότε θα συναντήσετε για πρώτη φορά το EES θα εξαρτηθεί από το πού ταξιδεύετε και πότε. Εάν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, θα περάσετε από τη διαδικασία όταν προσγειωθείτε σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η σταδιακή εισαγωγή του EES ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου και το σχέδιο ήταν να εφαρμοστεί σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών.

Ήδη έχουν παρατηρηθεί ουρές πολλών ωρών σε σημεία συμφόρησης. Τα αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί κατά τις επερχόμενες περιόδους διακοπών.

Οι ταξιδιώτες που έφτασαν στη Γενεύη, έναν δημοφιλή προορισμό για σκι, αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συστήματος νωρίτερα φέτος.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα των ταξιδιών δήλωσαν στο BBC ότι το σύστημα σε ορισμένα σημεία έχει πληγεί από προβλήματα πληροφορικής και μπορούν να σχηματιστούν μεγάλες ουρές όπου οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα με ευκολία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η αναστολή των ελέγχων του EES για τη μείωση των ουρών θα επιτρέπεται σε περιόδους αιχμής μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Την Παρασκευή, δεν θα ενεργοποιήσουν το σύστημα όλα τα αεροδρόμια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Λισαβόνας.

Τι είναι το ETIAS και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή;

Η ΕΕ εισάγει επίσης ένα νέο σύστημα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που συνδέεται με τα διαβατήρια, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) και θα βασίζεται στο EES.

Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που δεν χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου – θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού ηλεκτρονικά πριν από το ταξίδι τους.

Το ETIAS δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τα τέλη του 2026, αλλά η τελική ημερομηνία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Το κόστος θα είναι 20 ευρώ (17,47 λίρες) ανά αίτηση και θα ισχύει για τρία χρόνια. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 και άνω των 70 ετών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, αλλά δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν.