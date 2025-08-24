Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Δανία μετά την αποκάλυψη της αρπαγής ενός νεογέννητου μόλις μιας ώρας από την αγκαλιά της 18χρονης μητέρας του, κρίνοντάς την ακατάλληλη.

Η 18χρονη Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, γεννημένη στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς και πρώην αθλήτρια της εθνικής ομάδας χάντμπολ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι σε μαιευτήριο κοντά στην Κοπεγχάγη.

Μια ώρα μετά, οι τοπικές αρχές απομάκρυναν το μωρό από την αγκαλιά της και το μετέφεραν σε ανάδοχη φροντίδα.

Διαβάστε επίσης: Δανία: Τέλος ο φόρος σε καφέ και σοκολάτα για να «αναπνεύσουν» τα νοικοκυριά

Οι Αρχές επικαλούνται τεστ «γονικής επάρκειας», παρότι αυτά έχουν απαγορευτεί για άτομα γροιλανδικής καταγωγής από τον περασμένο Μάιο, μετά από πιέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα χαρακτήρισαν πολιτισμικά ακατάλληλα για Ινουίτ πληθυσμούς.

Παρά την απαγόρευση ωστόσο η νεαρή μητέρα υποβλήθηκε σε αξιολόγηση. Μάλιστα, ο δήμος φέρεται να της είπε ότι δεν είναι… αρκετά Γροιλανδή για να υπάγεται στον νέο νόμο.

Ως αποτέλεσμα, οι Αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση του βρέφους εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της.

Άμεση ήταν η αντίδραση της υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, η οποία ζητεί εξηγήσεις από τις τοπικές αρχές, με τον δήμο ήδη να έχει παραδεχθεί λάθη κατά τη διαδικασία.

Ακτιβιστές στη Δανία, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη Βρετανία ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «τρομακτική» σε βάρος των Γροιλανδών και «τιμωρία θυμάτων κακοποίησης».

Η 18χρονη έχει δικαίωμα να βλέπει την κόρη της δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες, υπό επιτήρηση, ενώ ήδη έχει ασκήσει έφεση, η οποία θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.