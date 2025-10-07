Δανία: Προς απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν.

Στο νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί σε ημερομηνία η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμη, προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των δικτύων αυτών από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.

«To τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», επέμεινε η πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι έξι στα δέκα (60%) αγόρια ηλικίας από 11 έως 19 ετών προτιμούν να μείνουν στο σπίτι τους αντί να βγουν έξω για να διασκεδάσουν με τους φίλους τους στον ελεύθερο χρόνο τους, κάθε εβδομάδα.

Η Φρεντέρικσεν δεν διευκρίνισε με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αυστραλία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που έθεσαν κανόνες στη χρήση του διαδικτύου από τους νέους: το κοινοβούλιο υιοθέτησε στα τέλη του 2024 έναν νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση σε δίκτυα όπως το TikTok, το Facebook, το Instagram και η πλατφόρμα X, σε άτομα