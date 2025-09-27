Δανία: Πτήσεις drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας - «Δεν τα καταρρίψαμε»

Πτήσεις drones αγνώστου προέλευσης παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες βράδυ (26/09), όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ