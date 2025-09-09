Δεν είναι τα social media: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» έβγαλαν στους δρόμους τη Gen Z στο Νεπάλ

Η «σύνδεση» ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος με μία απλή αφορμή, όπως η απαγόρευση των social media, θεωρείται από αρκετούς «βολική» δεδομένου ότι δεν θίγονται παράγοντες, κυρίως συμβατοί με το εκάστοτε πολιτικοοικονομικό σύστημα, οι οποίοι είναι σε θέση να «πυροδοτήσουν» αντιδράσεις σαν το Νεπάλ, με την παραίτηση του πρωθυπουργού και τον πυρπολισμό του Κοινοβουλίου.

Η αστυνομική καταστολή, άλλος ένας παράγοντας που προκαλεί έκρηξη, υπαρκτή. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Παρόλο που οι πολιτικοί φορείς συνιστούν αυτοσυγκράτηση, η, κατά τ' άλλα, «επαναστατική γενιά» Gen Z, βαρέθηκε να ζει σε συνθήκες οικονομικής αστάθειας, χωρίς ευκαιρίες.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ παραιτήθηκε μετά τον αναβρασμό, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν η πρώτη, ούτε η τελευταία αφορμή της «έκρηξης». Η, επί χρόνια, διαφθορά, ο νεποτισμός, κοινώς το «πέρασμα» της εξουσίας από γενιά σε γενιά και οι λίγες, οικονομικές ευκαιρίες είναι το απόλυτο και, πιθανότατα, ιδανικό «συστατικό» μίας πολιτικής εξέγερσης.

Εξάλλου, δεν έχουν να χάσουν και κάτι.

Νεπάλ: Γιατί «ξέφυγε» τόσο γρήγορα η κατάσταση

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πραγματικές σφαίρες, κανόνια νερού και δακρυγόνα κατά των διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις. Τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους, όπως δήλωσε την Τρίτη στο CNN ο Δρ Μοχάν Ρέγκμι, εκτελεστικός διευθυντής του Civil Service Hospital στο Κατμαντού.

Το Νεπάλ, μια χώρα των Ιμαλαΐων με 30 εκατομμύρια κατοίκους, είναι γνωστό για την ταραχώδη πολιτική του και έχει δει περισσότερες από δώδεκα κυβερνήσεις από τότε που μετατράπηκε σε δημοκρατία μετά την κατάργηση της 239χρονης μοναρχίας το 2008, μετά από έναν δεκαετή εμφύλιο πόλεμο.

Ωστόσο, οι τελευταίες διαμαρτυρίες, που οδηγούνται από άτομα ηλικίας 13 έως 28 ετών – η ομάδα που είναι γνωστή ως Gen Z – είναι οι χειρότερες αναταραχές στο Νεπάλ εδώ και δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Ολί, ανακοίνωσε την παραίτησή του την Τρίτη σε μια επιστολή στην οποία αναφερόταν στην «έκτακτη κατάσταση» που επικρατεί στη χώρα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν κορυφαίο σύμβουλό του.

Αργότερα την Τρίτη, ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Παουντέλ, προέτρεψε τους διαδηλωτές να «συνεργαστούν για μια ειρηνική λύση» και κάλεσε τους νεαρούς διαδηλωτές να «έρθουν να συζητήσουν».

«Σε μια δημοκρατία, τα αιτήματα των πολιτών μπορούν να επιλυθούν μέσω συνομιλιών και διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εκπροσώπων της Gen Z», δήλωσε ο Paudel σε μια ανακοίνωση.

Οι διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας την Τρίτη, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο κέντρο της πόλης και μετά την άρση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση. Φωτογραφίες του Reuters έδειξαν διαδηλωτές να καίνε ένα αστυνομικό θάλαμο και έπιπλα έξω από τα γραφεία του Νεπαλέζικου Κογκρέσου, του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος του Νεπάλ.

Νεπάλ: Τι ξέρουμε για τις διαδηλώσεις

Η οργή εναντίον της κυβέρνησης για αυτό που πολλοί θεωρούν ως ανεξέλεγκτη, δεκαετή διαφθορά στο Νεπάλ, ήδη σιγόβραζε και ξεχείλισε στους δρόμους της πρωτεύουσας την περασμένη εβδομάδα, αφού η κυβέρνηση μπλόκαρε τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube και X, σε μια κίνηση που επικρίθηκε ευρέως από ακτιβιστές υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση είχε συντάξει νέους κανόνες που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν απαραίτητοι για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους και απείλησε να απαγορεύσει τη λειτουργία οποιασδήποτε εταιρείας κοινωνικών μέσων που δεν θα εγγραφόταν. Μέχρι τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, 26 πλατφόρμες είχαν κλείσει, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαμαρτυρίες, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, δεν αφορούν μόνο την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αλλά αντανακλούν επίσης την απογοήτευση της γενιάς αυτής από τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών στο Νεπάλ ήταν 20,8% το 2024.

Εν τω μεταξύ, ένα διαδικτυακό κίνημα κατά των «Nepo Kids» — των παιδιών πολιτικών που επιδεικνύουν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους — τροφοδοτεί περαιτέρω την οργή, επισημαίνοντας τις ανισότητες μεταξύ των εξουσιαστών και των απλών κατοίκων της χώρας.

Την ίδια ώρα, η οικονομία του Νεπάλ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που στέλνουν οι λεγόμενοι «ομογενείς», που ζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περισσότερο από το ένα τρίτο (33,1%) του ΑΕΠ της χώρας προήλθε από προσωπικά εμβάσματα, ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

«Όλοι οι πολίτες έχουν βαρεθεί τη διαφθορά. Όλοι οι νέοι φεύγουν από τη χώρα. Θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους νέους μας και να βελτιώσουμε την οικονομία της χώρας», δήλωσε ένας διαδηλωτής στο Reuters.

