Δεν γλίτωσε ούτε ο Πάπας από τα «πυρά» του Τραμπ: «Να επικεντρωθεί στον ρόλο του, δεν είναι πολιτικός»

Πυρά κατά του Πάπα Λέοντα XIV εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις αντιπολεμικές δηλώσεις του.

«Είναι απαίσιος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, Truth Social, αναφερόμενος στον Ποντίφικα, ο οποίος έχει αμερικανική καταγωγή.

«Δεν μας αρέσει ένας Πάπας ο οποίος λέει ότι είναι εντάξει να έχεις πυρηνικό οπλοστάσιο... Είναι άτομο που πιστεύει ότι δεν πρέπει να παίζουμε με μία χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα, ώστε να ανατινάξουν τον κόσμο» ανέφερε. «Δεν είμαι οπαδός του Πάπα Λέοντα» συμπλήρωσε.

«Ο Λέων θα πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει την Κοινή Λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί την Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ άσχημα και, το πιο σημαντικό, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!» έγραψε.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, εκφράζεται ολοένα και εντονότερα για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καταδικάζοντας την περασμένη εβδομάδα τη ρητορική και τις απειλές του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν ως «πραγματικά απαράδεκτες».

Αυτό το σχόλιο προκλήθηκε από την απειλή του Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», τις ώρες πριν από την επίτευξη της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων εκεχειρίας με το Ιράν.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκεθ, έχουν επικαλεστεί τον Θεό σε δημόσια μηνύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με τον Χέγκεθ να παρουσιάζει την πολεμική προσπάθεια ως θεϊκά υποστηριζόμενη και μάλιστα να χρησιμοποιεί και τη Βίβλο για να δικαιολογήσει την επιχείρηση.

«Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς της ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τον πόλεμο» απάντησε ο Πάπας, την Κυριακή των Βαΐων. «Δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο, αλλά τους απορρίπτει».