«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς»: Ο Ράμα τάσσεται υπερ της επένδυσης Κούσνερ στην Αλβανία

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επέκρινε τις διαμαρτυρίες των πολιτών κατά του σχεδιαζόμενου πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία από επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, o Έντι Ράμα υποστήριξε ότι το έργο δεν εκθέτει σε κίνδυνο τα φλαμίνγκο και την υπόλοιπη άγρια πανίδα της περιοχής.

Τις τελευταίες ημέρες, πλήθος πολιτών συμμετέχει στις έντονες διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να κατασκευάσει ένα πολυτελές θέρετρο στο παρθένο νησί Σάσων και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας.

Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως η «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα συγκεκριμένα πτηνά.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα τάχθηκε υπέρ του επενδυτικού σχεδίου του Κούσνερ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλβανία είναι η σωστή επιλογή.

Παράλληλα, απέρριψε τη κριτική της παγκόσμιας κοινότητας, σημειώνοντας ότι οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο παρουσιάζονται.

«Αν δεν επρόκειτο για τον Τζάρεντ Κούσνερ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου τι συμβαίνει στην Αλβανία», δήλωσε ο Έντι Ράμα στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός παράλληλα ανέφερε ότι οι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ βοήθησαν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, τις οποίες πάντως χαρακτήρισε «ευγενή υπόθεση», παρότι απέρριψε την κριτική που ασκείται στο επενδυτικό σχέδιο.

Αμφιλεγόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές το 2024 άφησαν κενά για τουριστικές επενδύσεις σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη ενός κλάδου που έχει ήδη τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποβλήθηκε σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Οι ξένοι είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», δήλωσε ο Ράμα, επισημαίνοντας ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αλβανίας έχει τριπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2013.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τζάρεντ Κούσνερ από την έναρξη των διαμαρτυριών.

«Έχει τις δικές του υποθέσεις να ασχοληθεί και, από την άλλη πλευρά, ούτε ο ίδιος ούτε η Ιβάνκα έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Πρόκειται για μια εντελώς ψευδή και κατασκευασμένη ιστορία», δήλωσε ο Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο αντισημιτισμός έχει μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενο στοιχείο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τις διαμαρτυρίες, λόγω της εβραϊκής καταγωγής του Τζάρεντ Κούσνερ και του ρόλου του στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Ράμα, το Ιράν εμπλέκεται σε έναν «υβριδικό πόλεμο παραπληροφόρησης» γύρω από το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Αλβανία έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων από την Τεχεράνη, ως αντίποινα για την παροχή καταφυγίου σε Ιρανούς αντικαθεστωτικούς.

«Αποτελούν μέρος αυτής της εκστρατείας, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ενδιαφέρεται να τροφοδοτήσει ένα αφήγημα αντισημιτισμού βασισμένο σε μια απίστευτη και απεχθή ψευδή είδηση», δήλωσε, αναφερόμενος σε θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες το έργο θα χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην περιοχή.



Ερωτηθείς αν θα φιλοξενούσε στο μέλλον κάποια διεθνή σύνοδο στο υπό σχεδιασμό θέρετρο, ο Ράμα απάντησε στο Politico: «Αυτό δεν θα είναι το δικό μου Mar-A-Lago»