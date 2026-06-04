Τα φλαμίνγκο αντεπιτίθενται: Δεν υποχωρούν οι Αλβανοί για το περιβαλλοντικά επικίνδυνο έργο του Κούσνερ

Προς κλιμάκωση οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κατά της κατασκευής του πολυτελούς θέρετρου με την υπογραφή του Τζάρεντ Κούσνερ. Η κυβέρνηση κάλεσε στους αντιδρώντες σε συζητήσεις για την εξεύρεση λύσεων, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση καθώς κρίνεται πως αποτελεί «συνεργό» στην καταπάτηση περιουσιών και την έκθεση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών σε κίνδυνο.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη (03/06), μερικοί από αυτούς κρατώντας φουσκωτά φλαμίνγκο, είδος που εντοπίζεται στις περιοχές όπου θα γίνουν οι εργασίες, για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους.

Διαμαρτυρίες έχουν επίσης προγραμματιστεί για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου πρόσφατα ξεκίνησαν οι εργασίες θεμελίωσης του συγκροτήματος αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περιοχή που θεωρείται, εδώ και καιρό, ως μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος, υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας», δήλωσε ο Αλεξάντρ Τράιτσε, εκτελεστικός διευθυντής της κορυφαίας ομάδας διατήρησης της χώρας, της Προστασίας και Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA).

«Δεν έχουμε δει καμία δημόσια διαβούλευση ή δημόσια τεκμηρίωση σχετικά με τις άδειες. Και τώρα, αυτό που λέμε είναι ότι αν αφαιρέσουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους οικοτόπους στην αρχική τους κατάσταση, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε».

Η PPNEA, η παλαιότερη περιβαλλοντική ομάδα της Αλβανίας, σήμανε συναγερμό μετά τις προειδοποιήσεις ότι μια περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς, κινδύνευε να καταστραφεί.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ο οποίος υπερασπίζεται το έργο ως ορόσημο στην πορεία της χώρας από σταλινικό κράτος σε έναν πολυτελή προορισμό διακοπών, πρότεινε να συναντηθεί με διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στο αδιέξοδο. Αλλά ο σοσιαλιστής ηγέτης επέμεινε και στις θέσεις του, λέγοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εδώ».

Η σύζυγος του Τζάρεντ Κούσνερ και κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη χώρα, συνοδευόμενη από μια ομάδα αρχιτεκτόνων, για να εξετάσουν το έργο που προχωρά η επενδυτική εταιρεία του συζύγου της, Affinity Partners.

Το θέρετρο προορίζεται να καλύψει περιοχή μεγαλύτερη από την ακατοίκητη στο Σαζάν, του μοναδικού νησιού της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτιους βιότοπους στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο, που το περιβάλλει.

Τα νερά αυτά αποτελούν από τα τελευταία καταφύγια της μεσογειακής φώκιας μονάχους μονάχους, αλλά και φιλοξενούνται περισσότερα από 200 είδη πτηνών - πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση - συμπεριλαμβανομένων φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνων, σύμφωνα με την BirdLife International, όπως μεταφέρει ο Guardian.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στις προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε ο Τράιτσε. «Δεν είναι απλώς πρωτοφανές, υπήρξε μια πλήρης κατάρρευση του κράτους δικαίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνία, χωρίς περιβαλλοντική μέριμνα, χωρίς άδειες συμβάσεων, μόνο μπουλντόζες».

Διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στα Τίρανα της Αλβανίας κατά της κατασκευής παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ | EPA/MALTON DIBRA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η οργή, όπως είπε, κλιμακώθηκε όταν στήθηκε φράχτης και στάλθηκε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας γύρω από την περιοχή Ζβέρνετς για την προστασία των βαρέων μηχανημάτων, και την αποδεκάτιση αρχαίων αμμόλοφων και μεσογειακών πευκοδασών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος πρόσβασης στο σημείο.

«Τότε οι ντόπιοι θύμωσαν πραγματικά», εξήγησε. «Οι άνθρωποι που έχουν γη εκεί ή που εργάζονται στην περιοχή, ξαφνικά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν... Έχει ξεπεράσει το περιβαλλοντικό ζήτημα τώρα. Είναι θέμα πολιτών. Είναι πολύ μεγαλύτερο».

Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται πως προχωρούν το έργο με ιδιαίτερη προσοχή. «Η εστίασή μας παραμένει στην υπεύθυνη διαχείριση, την περιβαλλοντική βελτίωση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις τοπικές κοινότητες. Σεβόμαστε τις τρέχουσες δημόσιες και θεσμικές διαδικασίες» δήλωσε ο Άσερ Αμπεχσέρα, πρόεδρος της Sazan Real Estate Development LLC, η οποία αναπτύσσει τα σχέδια σε συνεργασία με την εταιρεία του Κούσνερ.