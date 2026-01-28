Νεότερη ενημέρωση από τη Ρουμανία για την κατάσταση υγείας των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, παρείχε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση υγείας των Ελλήνων τραυματιών από το φονικό τροχαίο στην Τιμισοάρα.

Αφού σημείωσε ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Άδωνι Γεωργιάδη, σημείωσε πως οι τρεις τραυματίες έχουν υποστεί πολλαπλά τραύματα, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

Έκανε λόγο για δύο 20χρονους και έναν 28χρονο.

«Πρώτα απ 'όλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα. Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επαφή με τον Έλληνα υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για να συντονιστεί η κατάσταση και να παρασχεθούν στις Αρχές σωστές πληροφορίες» σημείωσε, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης news.ro.

Δήλωσε ότι τρεις άνδρες ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών στην Τιμισοάρα, οι οποίοι παραμένουν νοσηλευόμενοι. Ο ένας είναι πολυτραυματίας, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται στο ορθοπεδικό και νευροχειρουργικό τμήμα, αντίστοιχα.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και λαμβάνουν εξειδικευμένη θεραπεία» είπε ο ίδιος και ευχαρίστησε τους γιατρούς για τις προσπάθειές τους.