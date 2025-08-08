«Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις»: 10.000 ξενοδοχεία στην Ευρώπη κάνουν αγωγή στην Booking

Σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές κινήσεις που έχει γνωρίσει ποτέ ο ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός κλάδος, περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία στην Ευρώπη ενώνουν τις δυνάμεις τους κάνοντας ομαδική αγωγή κατά της Booking.com.

Κατηγορούν την πλατφόρμα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού επί δύο δεκαετίες.

Την αγωγή συντονίζει η HOTREC – η Συνομοσπονδία Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ της Ευρώπης – εκπροσωπώντας τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προθεσμία για συμμετοχή στην αγωγή παρατάθηκε έως τις 29 Αυγούστου, λόγω της υψηλής προσέλευσης ξενοδόχων.

Η συλλογική προσφυγή, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί στην Ολλανδία (Άμστερνταμ), καλύπτει την περίοδο 2004 έως 2024 και έχει τη στήριξη 30 εθνικών ενώσεων ξενοδόχων, μεταξύ των οποίων και η βρετανική.

Σύμφωνα με τη HOTREC, οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι η Booking επέβαλε στα ξενοδοχεία ρήτρες «καλύτερης τιμής». Με αυτόν τον τρόπο τα δέσμευσε να μην προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες ή στις δικές τους ιστοσελίδες. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να εμπόδιζε τους πελάτες από το να κάνουν απευθείας κρατήσεις, περιορίζοντας αυτό που η ίδια αποκαλούσε «κρατήσεις-ελεύθεροι επιβάτες».

Η πλατφόρμα φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε αυτές τις ρήτρες για να εμποδίσει τους καταναλωτές από το να εντοπίζουν ένα κατάλυμα μέσω Booking.com αλλά να κλείνουν απευθείας με το ξενοδοχείο – μια πρακτική που η εταιρεία χαρακτήρισε ως «παρασιτική χρήση» των υπηρεσιών της.

Η απάντηση της εταιρείας

Απαντώντας, η Booking.com χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των ενώσεων «λανθασμένους και παραπλανητικούς», προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση για την αγωγή. Αναφερόμενη σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) το 2024, η εταιρεία τόνισε πως το Δικαστήριο δεν έκρινε τις ρήτρες αντι-ανταγωνιστικές, αλλά ότι υπάγονται στον έλεγχο του δικαίου ανταγωνισμού και πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η Booking.com υποστηρίζει ότι οι ρήτρες «καλύτερης τιμής» συνέβαλαν σε ανταγωνιστικές τιμές και αύξηση της κερδοφορίας των ξενοδοχείων. Επικαλείται μάλιστα έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 74% των ξενοδόχων δήλωσε ότι η πλατφόρμα αύξησε την κερδοφορία τους, ενώ αρκετοί ανέφεραν αύξηση πληρότητας και μείωση κόστους απόκτησης πελατών.

Αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό κλάδο

Παρά τα παραπάνω, αρκετοί εκπρόσωποι του κλάδου κατηγορούν την εταιρεία για καταχρηστικές πρακτικές. Η Βερονίκ Σιζέλ, πρόεδρος του τμήματος ξενοδοχείων της γαλλικής ένωσης Umih, δήλωσε στη δημόσια ραδιοφωνία France Inter:

«Καθώς η Booking κέρδιζε τον έλεγχο της αγοράς, αύξανε τις προμήθειες και πίεζε ακόμα περισσότερο τα περιθώρια κέρδους των ξενοδόχων. Για ένα δωμάτιο που κοστίζει 100 ευρώ στον πελάτη, το ξενοδοχείο καταλήγει να παίρνει το πολύ 75 ευρώ, από τα οποία πρέπει να πληρώσει προσωπικό και επενδύσεις».

Η HOTREC και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Ελβετίας διαπίστωσαν σε πρόσφατη μελέτη ότι η μητρική εταιρεία Booking Holdings κατείχε το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς online κρατήσεων το 2024, από 68,4% το 2019.

Ο καθηγητής Ρούπρεχτ Ποντζούν, διευθυντής του Ινστιτούτου Δικαίου Ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Χάινριχ Χάινε του Ντίσελντορφ, χαρακτήρισε την υπόθεση ως παράδειγμα της «λογικής του νικητή τα παίρνει όλα» που χαρακτηρίζει τις ψηφιακές πλατφόρμες. «Η υπόθεση αυτή είναι μια εξέγερση των ξενοδόχων που λένε: "Δεν μπορείς να μας χειρίζεσαι όπως θέλεις"», δήλωσε στη Süddeutsche Zeitung.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η νομική διαδικασία θα είναι μακροχρόνια, δαπανηρή και θα επικεντρωθεί στην πολύπλοκη απόδειξη των αποζημιώσεων.

Πηγή: The Guardian