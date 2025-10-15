Ψαράς στη Μασαχουσέτη έπιασε ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος καβουριού με φακίδες και οι εντυπωσιακές εικόνες του έχουν κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου.

Το ασυνήθιστο θηλυκό καβουράκι έχει ένα φανταχτερό μοτίβο, έντονο πορτοκαλί με μαύρες κουκκίδες και κίτρινες πινελιές.

Οι πιθανότητες του να πιάσει κανείς ένα τέτοιο καβουράκι, εκτιμάται ότι είναι μόνο μία στις 30 εκατομμύρια, σύμφωνα με τοπικούς ειδικούς, οι οποίοι έχουν ονομάσει το πλάσμα Jackie.

Αυτό το ασυνήθιστο «μοτίβο» που έχει το είδος κάνει αυτούς τους αστακούς περιζήτητους από ενυδρεία και εστιατόρια με αστέρια Michelin, αλλά ευτυχώς για την Jackie, έχει δωριστεί στο Κέντρο Θαλάσσιων Επιστημών του Northeastern University στο Nahant, στις ΗΠΑ.

Τα ζωντανά χρώματα της Jackie προέρχονται από ένα μοναδικό μείγμα χημικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασταξανθίνης, η οποία κάνει τους αστακούς κόκκινους και τις γαρίδες ροζ.

«Συνήθως, οι αστακοί που βλέπουμε είναι κοκκινωποί, καφετί ή ελαφρώς πρασινωποί», δήλωσε η Sierra Munoz, εκπαιδευτικός επιστήμονας στο κέντρο.

«Στον αστακό αυτό, η ασταξανθίνη συνδυάζεται με άλλες χρωστικές ουσίες και πρωτεΐνες με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο.

Αυτό του δίνει αυτή την πραγματικά σπάνια εμφάνιση με κηλίδες ή φακίδες».