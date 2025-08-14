«Δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου, θέλει συμφωνία» λέει ο Τραμπ για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Πέμπτη (14/8) την αισιοδοξία του για την πιθανότητα επίτευξης ειρήνης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Πούτιν «δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου», καθώς θεωρεί ότι «επιθυμεί συμφωνία».

Ο Τραμπ σημείωσε, σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την παραμονή της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, ότι «θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν» για τους αντιμαχόμενους ηγέτες, ενώ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι δύο μπορούν να «κάνουν ειρήνη».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο πλαίσιο της 90ης επετείου του Νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση, ενώ μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφέρθηκε στην αυριανή ιστορική συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Συνάντηση Τραμπ, Πούτιν | AP Photos

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ότι «η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Πούτιν, τον Ζελένσκι, εμένα και ίσως θα φέρουμε και μερικούς από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως και όχι».

Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για το αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά για να τον παρακινήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί».

«Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για τη Ρωσία, αλλά και για εμάς, καθώς θα σώσουμε πολλές ζωές».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι συναντά τον Πούτιν «για να σώσει χιλιάδες στρατιώτες την εβδομάδα».

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο Πούτιν θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία»

«Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα καταλάμβανε ολόκληρη την Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της δεύτερης συνάντησης, η οποία, όπως λέει, θα ήθελε να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει «ισχυρή θέση» αύριο, απαντώντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία».

«Στόχος στην Αλάσκα είναι να ετοιμάσουμε το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση και με Ζελένσκι»

Σε άλλη ερώτηση, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η αυριανή σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας «και άλλα κίνητρα για την ειρήνη» θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν ως ανταμοιβή για τον Πούτιν και «άλλους μελλοντικούς επιτιθέμενους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι διαφωνεί με την άποψη ότι συναντήσεις όπως η αυριανή αποτελούν «ανταμοιβή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του | AP Photos

Στη συνέχεια, δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει ποτέ και υπονοεί – όπως έχει κάνει και στο παρελθόν – ότι δεν θα είχε ξεκινήσει αν είχε παραμείνει πρόεδρος το 2020.

Επιστρέφοντας στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι ο στόχος του για αύριο είναι να «στρώσει το έδαφος» για μια πιθανή δεύτερη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Λέει ότι θα ξέρει μέσα στα πρώτα λεπτά αν θα είναι μια «καλή» ή «κακή» συνάντηση – και ότι αν είναι κακή, θα τελειώσει νωρίς, αλλά αν είναι καλή, «θα έχουμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον».