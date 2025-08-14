Η μεγαλύτερη και πιο απομακρυσμένη πολιτεία της Αμερικής, η Αλάσκα, είναι ο τόπος όπου οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν αντίστοιχα, θα συναντηθούν αύριο Παρασκευή (15/8 στις 22:30 ώρα Ελλάδας) για μια πιθανώς επίτευξη συμφωνίας για ειρήνη στην Ουκρανία. Ή μήπως όχι;

Το CNN και ο Μάθιου Τσανς αναλύει και καταλήγει πως ο απώτερος σκοπός του Πούτιν είναι άλλος και δεν είναι η ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτή περνάει σε δεύτερη μοίρα για τον Ρώσο Πρόεδρο. Την σχέση του με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ προσωπικά θέλει να φτιάξει, να βγει από την διεθνή «απομόνωση» και να διχάσει τη Δύση.

Το Κρεμλίνο ήδη έχει μία «νίκη»

Όπως αναλύει το CNN, καταρχάς, το γεγονός ότι πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αποτελεί μια τεράστια νίκη για το Κρεμλίνο.

«Κανείς δεν μιλάει πλέον για τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας ή για τη στρατηγική μας ήττα», έγραψε ο Αλεξάντερ Κοτς, ένας εξέχων φίλος του Κρεμλίνου και στρατιωτικός μπλόγκερ.

Η προεδρική σύνοδος κορυφής επιτρέπει στον Πούτιν να επιστρέψει στην κορυφή της διεθνούς διπλωματίας, ενώ παράλληλα περιφρονεί τους επικριτές και τα έθνη που θέλουν να τον αποφεύγουν, αν όχι να τον συλλάβουν, με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται μάλιστα και η σημειολογική σημασία του τόπου συνάντησης. Η Αλάσκα ήταν κάποτε μια απομακρυσμένη κτήση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας πριν πουληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867 για ένα πενιχρό ποσό, ακόμη και τότε, των 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 2 σεντς ανά στρέμμα.

Viral έγινε το βίντεο προ δύο ημερών του Τραμπ που έλεγε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη... Ρωσία. «Ούτε ο ίδιος ξέρει πως ανήκει στις ΗΠΑ» έγραφαν στα σχόλια στα social media.

«Αλάσκα μας», την αποκάλεσε ένας εξέχων Ρώσος παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος ενισχύει τα εθνικιστικά διαπιστευτήρια του Πούτιν

Οι προθέσεις της Ρωσίας είχαν φανεί

Για τον υπόλοιπο κόσμο, το μοναδικό ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προεδρικής συνόδου κορυφής είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το κατά πόσο η Ρωσία είναι διατεθειμένη να κάνει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για να τον τερματίσει. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ αναμένει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας άλλα ζητήματα τα οποία η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν για κάποια άλλη φορά.

Λεπτομέρειες σχετικά είχαν αποκαλυφθεί από τη ρωσική προσφορά ειρήνης που έγινε στον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πριν από την εσπευσμένη οργάνωση της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Ουσιαστικά, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παράδοση εδαφών από το Κίεβο στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, με αντάλλαγμα μια εκεχειρία, μια ιδέα που η ουκρανική ηγεσία έχει αποκλείσει κατηγορηματικά.

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου επειδή δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω», δήλωσε ο Ζελένσκι πριν από τη σύνοδο κορυφής, στην οποία δεν είχε προσκληθεί. «Αν εγκαταλείψουμε σήμερα το Ντονμπάς, τις οχυρώσεις μας, το έδαφός μας, τα ύψη που ελέγχουμε, σαφώς θα ανοίξουμε ένα προγεφύρωμα για την προετοιμασία μιας ρωσικής επίθεσης».

Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να συζητήσει την ιδέα με τον Πούτιν στην Αλάσκα, φαίνεται να του αρέσει η ιδέα μιας συμφωνίας «γη έναντι ειρήνης», ακόμη και μιας τόσο δυσάρεστης για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Αυτή η σαφής διαφορά απόψεων αποτελεί μια ευκαιρία για τον Πούτιν να παρουσιάσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους -όχι τη Ρωσία- ως το πραγματικό εμπόδιο για την ειρήνη, υπονομεύοντας ενδεχομένως την ήδη ασταθή υποστήριξη του Τραμπ στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του με τον Ζελένσκι στο παρελθόν και μπορεί να το κάνει ξανά. Εάν διακόψει την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο, η Ουκρανία θα δυσκολευτεί να συνεχίσει τον αγώνα της ακόμη και με ενισχυμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Η ευκαιρία που βλέπει ο Πούτιν

Το Κρεμλίνο ήταν αυτό που ζήτησε τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, πιθανώς ως τρόπο αποτροπής της απειλής αμερικανικών δασμών και δευτερογενών κυρώσεων που ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τεθούν σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα

Ο Πούτιν βλέπει μια μοναδική ευκαιρία με τον Τραμπ να επαναφέρει ριζικά τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον και να διαχωρίσει τους ρωσικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ από την τύχη της Ουκρανίας, ένα σενάριο που θα δίχαζε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους.

Επί μήνες, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου συζητούν για δυνατότητες οικονομικής, τεχνολογικής και διαστημικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, καθώς και για επικερδείς συμφωνίες για υποδομές και ενέργεια στην Αρκτική και αλλού.

Το γεγονός ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ - βασικός συνομιλητής με την κυβέρνηση Τραμπ - συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα υποδηλώνει ότι στην ημερήσια διάταξη θα τεθούν περισσότερες συζητήσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Κι αν ο Πούτιν πετύχει τον στόχο του σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, το «ζήτημα της Ουκρανίας» μπορεί να καταλήξει να είναι απλώς ένα από τα πολλά θέματα συζήτησης μεταξύ των ισχυρών ηγετών δύο μεγάλων δυνάμεων και ούτε καν το πιο πιεστικό.

