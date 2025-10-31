Δεν θα πιστεύετε τι «έβγαλε» φωτογράφος στην Ισπανία: Ο πρώτος λευκός ιβηρικός λύγκας σε κάμερα

Στις 22 Οκτωβρίου, στα βουνά της Χαέν στη νότια Ισπανία, ο φωτογράφος Άνχελ Ιντάλγκο κατέγραψε με την κάμερά του μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από μύθο: έναν ιβηρικό λύγκα με ολόλευκη γούνα, αποτέλεσμα λευκισμού, μιας σπάνιας γενετικής πάθησης που αφαιρεί τη μελάγχρωση από το τρίχωμα. Το βίντεο δείχνει το ζώο να κάθεται ήρεμο, με τα διαπεραστικά μάτια του να λάμπουν μέσα στο τοπίο.

«Όταν τον είδα για πρώτη φορά, παρέλυσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι έβλεπα», δήλωσε ο 29χρονος φωτογράφος, περιγράφοντας τη στιγμή ως «μια εμπειρία ζωής» που τον έκανε να σκεφτεί βαθύτερα τη σημασία της προστασίας της φύσης.

Ένα είδος που γύρισε από τον γκρεμό

Ο ιβηρικός λύγκας θεωρείται ένα από τα πιο απειλούμενα αιλουροειδή στον κόσμο. Το 2002, ο πληθυσμός του είχε καταρρεύσει σε λιγότερα από 100 άτομα. Χάρη σε συντονισμένα προγράμματα διατήρησης, το είδος σώθηκε από την εξαφάνιση και το 2024 αναταξινομήθηκε από «απειλούμενο» σε «ευάλωτο».

Σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης της Ισπανίας, ο πληθυσμός του έχει φτάσει τα 2.400 άτομα, εκ των οποίων 470 θηλυκά. Ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 3.500, με 750 αναπαραγωγικά θηλυκά, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους

Παρά την πρόοδο, οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει. Το παράνομο κυνήγι εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή, ενώ η μείωση των αγριοκουνελιών, της βασικής τροφής του λύγκα, θέτει σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα του πληθυσμού.

Επιπλέον, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το λευκό τρίχωμα, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, μειώνει την ικανότητα καμουφλάζ του ζώου στην άγρια φύση.

Χάρη στις προσπάθειες επανεισαγωγής, ο ιβηρικός λύγκας έχει επεκταθεί σε περιοχές που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν χαμένες: από τη Σιέρα Μορένα και τα Μόντες ντε Τολέδο, μέχρι τη λεκάνη του Γκουαντιάνα και το εμβληματικό πάρκο Ντονιάνα.