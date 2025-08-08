«Δεν θα την κυβερνήσουμε, θα την παραδώσουμε»: Αυτό είναι το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Το υπουργικό συμβούλιο πολιτικής και ασφάλειας του Ισραήλ ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή (8/8) το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας και τον πλήρη έλεγχό της, την ώρα όμως που η κυβέρνηση Νετανιάχου, στο εσωτερικό της φαίνεται να διχάζεται.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα προετοιμαστούν να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενο στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε στο X ότι το σχέδιο περιλαμβάνει:

την εκκένωση Παλαιστινίων πολιτών από την Πόλη της Γάζας

και την έναρξη χερσαίας επίθεσης εκεί

Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ θα αναλάβει ολόκληρη την παράκτια επικράτεια, ο Νετανιάχου δήλωσε στον Μπιλ Χέμερ του Fox News Channel πως «σκοπεύουμε να το κάνουμε».

Είπε όμως ότι το Ισραήλ θέλει να παραδώσει την περιοχή σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης ή ποιες αραβικές χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν.

Άρματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα | AP Photo/Ariel Schalit

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», είπε.

Διαφωνεί ο αρχηγός του στρατού

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη συνάντηση με τον αρχηγό του στρατού «τεταμένη», λέγοντας ότι ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ είχε αντιταχθεί στην επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται πριν από τη συνάντηση ασφαλείας ήταν μια σταδιακή κατάληψη περιοχών στη Γάζα που δεν βρίσκονται ακόμη υπό στρατιωτικό έλεγχο, δήλωσε μια κυβερνητική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Προειδοποιήσεις εκκένωσης θα μπορούσαν να εκδοθούν σε Παλαιστίνιους σε συγκεκριμένες περιοχές της Γάζας, δίνοντάς τους ενδεχομένως αρκετές εβδομάδες πριν από την επέμβαση του στρατού.

Κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή (8/8), το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής και ασφάλειας πίστευε ότι «το εναλλακτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο δεν θα πετύχαινε την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των ομήρων».

Δύο κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ότι οποιαδήποτε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου.

Οι πρώτες αντιδράσεις της Χαμάς

Ο πλήρης έλεγχος της περιοχής θα ανέτρεπε μια απόφαση του 2005 του Ισραήλ, με την οποία απέσυρε Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες από τη Γάζα, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Τα δεξιά κόμματα κατηγορούν αυτή την απόφαση απόσυρσης για την ανάκτηση της εξουσίας εκεί από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στις εκλογές του 2006.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Νετανιάχου προέβλεπε μια παρατεταμένη κατάληψη ή μια βραχυπρόθεσμη επιχείρηση. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στοχεύει στη διάλυση της Χαμάς και στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τα σχόλια του Νετανιάχου «κατάφωρο πραξικόπημα» κατά της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Μαχητές της Χαμάς | AP

«Τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετικότητα επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επιδιώκει να απαλλαγεί από τους αιχμαλώτους του και να τους θυσιάσει», ανέφερε η δήλωση.

Οι αραβικές χώρες θα «υποστήριζαν μόνο ό,τι συμφωνούν και αποφασίζουν οι Παλαιστίνιοι», δήλωσε στο Reuters μια ιορδανή επίσημη πηγή, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στη Γάζα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω «νόμιμων» παλαιστινιακών θεσμών».

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ομάδα θα «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δύναμη που θα σχηματιστεί για να κυβερνήσει τη Γάζα ως «κατοχική» δύναμη» που συνδέεται με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την αιγυπτιακή πρόταση, υποστηριζόμενη από Άραβες ηγέτες, που προέβλεπε τη «δημιουργία μιας διοικητικής επιτροπής ανεξάρτητων, επαγγελματιών Παλαιστινίων τεχνοκρατών στους οποίους θα ανατεθεί η διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Οι Ισραηλινοί πολίτες θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει με μια συμφωνία που θα έβλεπε την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν υποστήριξε ή αντιτάχθηκε στην πιθανή πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου σε υπουργικό συμβούλιο | AP

Η κυβέρνηση Νετανιάχου επέμεινε στην ολοκληρωτική νίκη επί της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο όταν πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικές» τις αναφορές για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ιδέα, την οποία προωθούν ιδιαίτερα ακροδεξιοί υπουργοί στον συνασπισμό του Νετανιάχου, να κινηθούν οι ισραηλινές δυνάμεις σε περιοχές που δεν ελέγχουν ήδη στον θύλακα έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ.

Αγωνία για την τύχη των ομήρων

Υπάρχουν ακόμη 50 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι 20 είναι ζωντανοί. Οι περισσότεροι από αυτούς που απελευθερώθηκαν μέχρι στιγμής εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, κατέρρευσαν τον Ιούλιο.

Τοίχος με φωτογραφίες ομήρων της Χαμάς | Shutterstock

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς είχε πει στους Άραβες μεσολαβητές ότι η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα θα οδηγούσε σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Χαμάς ότι κατάσχει βοήθεια για να την παραδώσει στους μαχητές της και να την πουλήσει για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών της, κατηγορίες που η μαχητική ομάδα αρνείται.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα με δύο ζωντανούς ομήρους τους έδειχναν αδυνατισμένους και αδύναμους, προκαλώντας διεθνή καταδίκη.

Πρόσφατες εικόνες πεινασμένων παιδιών από τη Γάζα έχουν επίσης σοκάρει τον κόσμο και πυροδοτήσει διεθνείς επικρίσεις κατά του Ισραήλ για την απότομη επιδείνωση των συνθηκών στον θύλακα.

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα για σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά τώρα ελέγχει μόνο κατακερματισμένα τμήματα, επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγήσει σε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ λέει ότι η ομάδα δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει με υποσχέσεις να παραδώσει την εξουσία στη συνέχεια.

Τι διάρκειας μπορεί να είναι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές αμέτρητων Παλαιστινίων και των περίπου 20 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν. Το Ισραήλ ήδη ελέγχει περίπου το 75% της κατεστραμμένης περιοχής.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα φοβούνται ότι μια κλιμάκωση μπορεί να στείλει τους αγαπημένους τους στον θάνατο, και μερικοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ. Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν επίσης αντιταχθεί στο σχέδιο, προειδοποιώντας για μια κατάσταση αδιεξόδου χωρίς σημαντικά στρατιωτικά οφέλη.

Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει σχέδια για την κατάληψη όλης ή τμημάτων της Γάζας που δεν είναι ακόμα υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας μέχρι την επίσημη απόφαση, ανέφερε ότι ό,τι εγκριθεί θα εφαρμοστεί σταδιακά για να αυξήσει την πίεση στη Χαμάς.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξάγεται και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

Σε δηλώσεις του Νετανιάχου που προηγήθηκαν, στο αμερικανικό κανάλι Fox News, διευκρίνισε πως το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο της Γάζας, όχι όμως να την κυβερνήσει.

Ερωτηθείς εάν η χώρα του σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο του συνόλου του Παλαιστινιακού θύλακα, δηλαδή του 25% επιπλέον απ’ αυτό που αυτή την στιγμή ελέγχει, επεσήμανε πως «έχουμε την πρόθεση» να το κάνουμε. Όπως είπε, στόχος του Ισραηλ δεν είναι να κρατήσει τον έλεγχο της Λωρίδας, αλλά να παραδώσει τον έλεγχο -αφού τον λάβει- σε αραβικές δυνάμεις (χωρίς να δινει περαιτερω εξηγησεις επ’ αυτού) οι οποίες θα κυβερνήσουν σωστά την Γαζα) χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας, καθως στοχος ειναι η δημιουργια μιας περιμέτρου ασφαλείας

