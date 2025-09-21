Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα (21/09) σε ανακοίνωση ότι απορρίπτει τη δήλωση της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας για αναγνώριση της Παλαιστίνης με τον Νετανιάχου να τονίζει ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Αρχικά το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ δήλωσε: «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες", τονίζει το υπουργείο.

«Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον", προσθέτει καταγγέλλοντας "μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα.

Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα.

Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη.

Αν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της», υπογραμμίζει το υπουργείο.

Αναγνώριση Παλαιστίνης: Η απάντηση Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «ανταμοιβή στην τρομοκρατία», αναφερόμενος ειδικά, στις χώρες που προχώρησαν σήμερα στην αναγνώριση.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», λέει.

«Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

«Πράγματι, διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια – και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο», προσθέτει.

Ο Ισραηλινός ηγέτης λέει επίσης ότι «απάντηση στην τελευταία προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της χώρας μας» θα δοθεί μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από BBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ



