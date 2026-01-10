Μενού

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»: Το κοινό μήνυμα των κομμάτων της Γροιλανδίας

Oι επικεφαλής των πέντε κόμματων της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση τόνισαν πως δεν θέλουν να ενταχθούν υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
Γροιλανδία
Γροιλανδία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ξεκάθαρο μήνυμα κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, έστειλαν ξανά το βράδυ της Παρασκευής, (09/01) οι επικεφαλής των πέντε κόμματων της χώρας σε κοινή τους ανακοίνωση, τονίζοντας: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, συμπληρώνοντας: «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Χθες το βράδυ (10/1) ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ