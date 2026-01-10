«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»: Το κοινό μήνυμα των κομμάτων της Γροιλανδίας

Ξεκάθαρο μήνυμα κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, έστειλαν ξανά το βράδυ της Παρασκευής, (09/01) οι επικεφαλής των πέντε κόμματων της χώρας σε κοινή τους ανακοίνωση, τονίζοντας: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, συμπληρώνοντας: «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Χθες το βράδυ (10/1) ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».