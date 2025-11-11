Δεν ξέρουν τι βγάζουν: Το επάγγελμα που πλουτίζει τη Gen Z

Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς το σύστημα και να προσφέρεις στον εαυτό σου όλα όσα ονειρευόσουν μικρός, ζώντας σε μια οικονομία που δεν σου επιτρέπει καλά - καλά να ενοικιάσεις το δικό σου σπίτι, θα βρεις κάπου αλλού τη λύση. Αυτό ακριβώς κάνουν πολλοί νέοι της Gen Z, επιλέγοντας να δουλεύουν ως υπηρετικό προσωπικό σε πάμπλουτες οικογένειες.

Όταν η Κάσιντι Ο'Χάγκαν αγνάντευε τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά στις Μαλδίβες τον περασμένο Δεκέμβριο, ένιωθε σαν να τα είχε καταφέρει. Η 28χρονη διέμενε σε μια ιδιωτική βίλα και για εκείνη, αυτό ήταν δουλειά.

Η θέση της ως νταντά για εξαιρετικά πλούσιες οικογένειες έφερε την 38χρονη σε μέρη που δεν ονειρευόταν ποτέ ότι θα πήγαινε: χειμώνες στο Άσπεν, καλοκαίρια στα Χάμπτονς, ταξίδια στο Πουέρτο Ρίκο, την Ινδία και το Ντουμπάι, ενώ η ίδια απολαμβάνει προνόμια όπως γεύματα από προσωπικό σεφ και πρόσβαση σε σοφερ.

«Η δουλειά μου ως πωλήτρια ορθοπεδικών ιατρικών ειδών δεν θα μπορούσε ποτέ να ανταγωνιστεί», είπε σε συνέντευξη της στο bussinessinsider.com., όσο διηγούταν πως από γιατρός έφτασε να εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο κύμα της Gen Z που εγκαταλείπουν την καριέρα τους για να εργαστούν στα σπίτια και τις περιουσίες των υπερπλούσιων.

Η «ιδιωτική στελέχωση» είναι η πρόσληψη προσωπικού που κάνει αθόρυβα την ζωή των πλουσίων τόσο «πλούσια» και περιλαμβάνει συνήθως νταντάδες, προσωπικούς βοηθούς, μπάτλερ, προσωπικό ασφαλείας, σοφέρ και προσωπικούς σεφ.

Για πολλούς νέους, είναι μια πιο περιζήτητη, επικερδής και εύκολη εναλλακτική λύση στην αναρρίχηση μιας ολοένα και πιο αβέβαιης «εταιρικής σκάλας».

Πάνω από 500 ιδιωτικά γραφεία στις ΗΠΑ

'Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο Μπράιαν Ντάνιελ ξεκίνησε το γραφείο στελέχωσης του, το Celebrity Personal Assistant Network, το 2007, ήταν ένας από τους λίγους του κλάδου όπως λέει.

Σήμερα, εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 1.000 ιδιωτικά γραφεία στελέχωσης παγκοσμίως, περίπου 500 από τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ, πράγμα που αποκαλύπτει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και προσφορά στις συγκεκριμένες θέσεις.

Αυτο συμβαίνει καθώς έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των πλουσίων. Το 2000, υπήρχαν 322 άτομα στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes στον κόσμο, ενώ σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 3.000.

Έτσι καθώς οι πλούσιοι έχουν πολλαπλασιαστεί, πολλαπλασιάζονται και οι επαύλεις, τα αεροπλάνα και τα γιοτ τους που χρειάζονται προσωπικό.

Καθώς η Gen Z δηλώνει σύσσωμη την αποστροφή της για το «corporate life» η Κάσιντι δεν είναι η μόνη που κάνει αυτή τη στροφή προς εναλλακτικές όπως η παραπάνω. Μια έρευνα της Deloitte το 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 6% των νέων δηλώνει ότι ο κύριος επαγγελματικός της στόχος είναι να φτάσει σε ηγετική θέση στην εργασία.

Μερικοί μάλιστα αποφεύγουν να αναλάβουν διευθυντικούς ρόλους για να δώσουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.