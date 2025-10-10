Δεν ξέρουν τι έχουν: Ζευγάρι που κερδίζει 6ψηφιο ποσό από 28 ενοίκια εξηγεί τον μαγικό κανόνα του buy box

Ένα ζευγάρι που κερδίζει εξαψήφιο ποσό από 28 ενοικιαζόμενες μονάδες, εξηγεί πώς χρησιμοποιεί ένα «κουτί αγοράς» (buy box) για να εξασφαλίσει μία «αστείρευτη» ροή χρημάτων.

Οι Τεντ και ο Τζέιμι Γκάρμπερ είναι ιδιοκτήτες 28 -παρακαλώ- ενοικιαζόμενων μονάδων σε 15 ακίνητα στη Φλόριντα, εστιάζοντας στην ταμειακή ροή και την απόδοση επένδυσης (ROI).

Άρχισαν να επενδύουν το 2020 για να δημιουργήσουν μια πρόσθετη ροή εσόδων, ψάχνοντας για υποτιμημένα ακίνητα στην αγορά τους, που πληρούν τον κανόνα του 1%.

Το ζευγάρι που «ξεκλείδωσε» τα μυστικά του real estate

«Κάθε ενοικίαση πρέπει να μειώνει άμεσα τις ταμειακές ροές και, κατά μέσο όρο, να αποπληρώνει την αρχική μας επένδυση εντός τριών έως έξι ετών», δήλωσε ο Τεντ στο Business Insider, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζουν κάθε μονάδα σαν να είναι η δική τουw μικροσκοπική επιχείρηση.

Το ζευγάρι με έδρα τη Φλόριντα άρχισε να αγοράζει ενοικιαζόμενα ακίνητα το 2020 για να δημιουργήσει μια πρόσθετη ροή εσόδων και να επιταχύνει την πρόοδό του προς την οικονομική ανεξαρτησία. Από το 2025, κατέχουν 28 μονάδες σε 15 εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, κάτι που επιβεβαίωσε το Business Insider μέσω του Εκτιμητή Ακινήτων της Κομητείας Brevard.

Η μέση απόδοση μετρητών είναι λίγο πάνω από 20%, δήλωσε ο Τεντ .

Για να εγγυηθούν άμεση ταμειακή ροή, έχουν περιορίσει το «κουτί αγοράς» τους - το σύνολο των κριτηρίων που έχουν θεσπίσει και θέλουν να δουν σε ένα ακίνητο πριν το αγοράσουν. Να ακριβώς τι ψάχνουν:

1. Ακίνητα στην «αυλή» τους. Οι Garber, που ζουν στην ανατολική ακτή της Φλόριντα στην κομητεία Brevard, θέλουν να διατηρούν τα επενδυτικά τους ακίνητα κοντά στο σπίτι - τουλάχιστον προς το παρόν.

2. Προσιτή τιμή. «Το κουτί αγοράς μας είναι προσιτή στέγαση, ούτε φθηνή, ούτε ακριβή, κάτι που μπορεί να νοικιάσει ο καθημερινός άνθρωπος», είπε ο Τεντ, προσθέτοντας ότι προτιμούν να νοικιάζουν σε τιμές αγοράς ή χαμηλότερες. «Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πολλές αιτήσεις για να μπορούμε πραγματικά να επιλέγουμε τους ενοικιαστές μας».

3. Υποτιμημένα ακίνητα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ζευγάρι μπορεί να προσφέρει σε τιμές αγοράς ή χαμηλότερες είναι επειδή δεν θα αγοράσει εκτός αν έχει εξασφαλίσει μια εξαιρετική συμφωνία. Υποστηρίζουν την αρχή ότι «βγάζεις χρήματα από την αγορά», είπε ο Τεντ.

Για να βρούμε υποτιμημένα ακίνητα ή διαπραγματεύσιμες συμφωνίες, «θα ψάχναμε για περιουσίες που είχαν μείνει για αρκετό καιρό απούλητες, των οποίων το μάρκετινγκ δεν ήταν πολύ καλό ή χρειαζόταν μια αισθητική ανακαίνιση», είπε ο Τζέιμι.

Ο κανόνας του 1% στα ακίνητα

Οι Γκάρμπερ εξετάζουν συνεχώς ακίνητα στην περιοχή τους. Όταν βρουν κάτι προσαρμοσμένο στο κουτί αγοράς τους, το επόμενο βήμα είναι να δουν αν το ακίνητο θα ικανοποιήσει τον «κανόνα του 1%».

Αυτός ο γενικός εμπειρικός κανόνας υποδηλώνει ότι για να δημιουργήσετε θετική ταμειακή ροή, το μηνιαίο ενοίκιο του ακινήτου σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% της τιμής αγοράς.

«Έτσι, αν ψάχνετε για ένα διαμέρισμα που κοστίζει 120.000 δολάρια, πρέπει να μπορείτε να το νοικιάσετε για 1.200 δολάρια τον μήνα», είπε ο Τεντ, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί αυτός ο κανόνας με τα αυξανόμενα επιτόκια, τα ασφάλιστρα και τα τέλη των διαμερισμάτων.

Ιδανικά, θα είχαν ένα περιθώριο ασφαλείας: Για παράδειγμα, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα αξίας 120.000 δολαρίων για 1.500 δολάρια τον μήνα.

Έχουν το πλεονέκτημα ότι ήδη κατέχουν αρκετά μακροχρόνια ενοικιαζόμενα ακίνητα και κατανοούν τις τυπικές τιμές ενοικίασης στην περιοχή τους, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το Zillow για να πάρετε μια ιδέα για το ενοίκιο στην αγορά σας.

Πηγή: Business Insider