«Το δέντρο παίρνει Ozempic;»: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου προκαλεί αντιδράσεις

Στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί χαρίζουν μια ξεχωριστή ομορφιά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, άρχισαν οι συγκρίσεις. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, στέκει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα.

Οι έξαλλες αντιδράσεις στα social media

Το δέντρο είναι υπερβολικά απλό και λιτό σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί σχολίασαν αυτή την επιλογή κάνοντας την αναπόφευκτη σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκτός από τον φωτισμό του που κινείται στο ίδιο μήκος κύματος είναι επίσης αρκετά…λεπτό. Τα σχόλια είναι βιτριολικά!

«Γιατί το δέντρο παίζει Ozempic;» έγραψαν κάποιοι στο TikTok ενώ ένας άλλος χρήστης έβαλε μια φωτογραφία από έναν μικρό κάκτο για να κάνει την σύγκριση με τον δικό του τρόπο. Ταυτόχρονα, αρκετοί χρήστες βάζουν φωτογραφία από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις πόλεις τους που είναι πολύ πιο…περιποιημένα σε σχέση με αυτό στο κέντρο του Λονδίνου.

Η εξήγηση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου

Όμως, υπάρχει εξήγηση που προέρχεται από την παράδοση. Το δέντρο στην πλατεία Τραφάλγκαρ είναι ένα δώρο που κάνει η Νορβηγία στο Λονδίνο για να δείξει την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο που έπαιξε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έλατο στολίζεται με τον λιτό παραδοσιακό τρόπο από τους ίδιους τους Νορβηγούς. Είναι στολίδι και ταυτόχρονα αφιέρωμα σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια του πολέμου.

Κάτω από το δέντρο υπάρχει μια μικρή πινακίδα που επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς και σημειώνει: «αυτό το δέντρο δίνεται από την πόλη του Όσλο ως ένδειξη νορβηγικής ευγνωμοσύνης στο λαό του Λονδίνου για τη βοήθειά τους τα χρόνια 1940-45».

Πάντως,αν κάποιος θέλει κάτι πιο φανταχτερό με λιγότερους συμβολισμούς, μπορεί να περπατήσει λίγο πιο κάτω στο Covent Garden!