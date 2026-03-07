Διάγγελμα Νετανιάχου: «Έχουμε οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις - Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει»

Το ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, δήλωσε μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σχολίασε τις εξεςλίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα δήλωσε ότι, ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «αδιάκοπα και χωρίς συμβιβασμούς», τονίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει «οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Times of Israel, απευθυνόμενος στα μέλη των Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), λέει: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα του συμβεί τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, το αίμα του θα είναι στο κεφάλι του».

Στρέφοντας το μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι : «Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει» και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ δεν προσπαθεί να διχάσει το Ιράν. Προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν. Αλλά τελικά εξαρτάται από εσάς να ελευθερώσετε το Ιράν», είπε απευθυνόμενος στους Ιρανούς, προβλέποντας ότι αυτό θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι ο Τραμπ του είπε: «Μπίμπι, πρέπει με κάθε κόστος να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε ευχαριστώντας τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του στο «σύμφωνο ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερο από ποτέ».

Ο Νετανιάχου κατηγορεί για υποκρισία τον ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου λέει ότι πολλά κράτη της περιοχής αναγνωρίζουν την υποκρισία του ΟΗΕ, το οποίο «αδικαιολόγητα κατηγόρησε» το Ισραήλ όταν πολεμούσε τον δίκαιο πόλεμό του εναντίον της Χαμάς, αλλά παρέμεινε σιωπηλό όταν Ιρανοί σφαγιάζονταν από την ίδια τους την ηγεσία. Επιτίθεται επίσης σε δυτικούς ηγέτες για την «αδυναμία και τη χαλαρότητά» τους στην εγκατάλειψη του ιρανικού λαού.

Αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου θέτει ρητορικά το ερώτημα: «Όταν σφαγιάζονταν δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί, πού ήταν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών; Πού ήταν πολλά κράτη της Δύσης; Και πού ήταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που μας καταγγέλλουν αδιάκοπα με ψευδείς ειδήσεις;». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν ήταν πουθενά· απλώς εξαφανίστηκαν».

«Πολλές χώρες βλέπουν σήμερα ακριβώς σε ποιον μπορούν να βασιστούν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ αποτελεί «φάρο δύναμης και ελπίδας».

Χάρη σε αυτή τη δύναμη, υποστηρίζει, στο μέλλον θα είναι δυνατό να διευρυνθεί ο κύκλος ασφάλειας, ειρήνης και οικονομικής ευημερίας σε επίπεδα που, όπως λέει, δεν έχουν υπάρξει ξανά.

Ωστόσο, απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες, τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη στη μέση μιας δύσκολης εκστρατείας» και ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα σταματήσει να πλήττει τους δικτάτορες στο Ιράν χωρίς συμβιβασμούς».

Τέλος, ο Νετανιάχου προειδοποιεί και την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι είναι δική της ευθύνη να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024 και να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.