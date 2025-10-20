«Διάλεξε μου αριθμούς για το Τζόκερ»: Υπερτυχερή ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε 100.000 δολάρια

Ας το παραδεχτούμε: όλοι μας μια φορά έχουμε ονειρευτεί να κερδίζουμε το Τζόκερ και να κολυμπάμε σε εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όταν έχουμε κερδίσει - στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 ευρώ σε σκρατς - προσγειωνόμαστε απότομα στην πραγματικότητα και τα εκατομμύρια φαντάζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Και εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε δοκιμάσει όλα, μια γυναίκα από το Μίσιγκαν, άνοιξε το κίνητο μπαίνοντας σε εφαρμογή που «μπαίνουμε όλοι κάθε μέρα» και απλά κέρδισε 100.000 δολάρια.

Ο λόγος για την 45χρονη Τάμι Κάρβεϊ, η οποία απλά ρώτησε το ChaGPT για έναν τυχαίο συνδυασμό και κέρδισε το εξαψήφιο ποσό στην τοπική κλήρωση του Powerball,

«Ζήτησα από το ChatGPT ένα σύνολο αριθμών Powerball και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα», είπε στην λοταρία του Μίσιγκαν αφού παρέλαβε το έπαθλό της, σύμφωνα με το KARE 11.

«Παίζω Powerball μόνο όταν το τζακπότ φτάνει εκεί και το τζακπότ ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, οπότε αγόρασα ένα λαχείο», πρόσθεσε.

Αλλά πλήρωσε επίσης επιπλέον για ένα Power Play, το οποίο διπλασίασε τα κέρδη της και της χάρισε το επιβλητικό ποσό των 100.000 δολαρίων.

Η Κάρβεϊ, όπως σημειώνει η New York Post, σχεδιάζει να διαθέσει τη μικρή της περιουσία για την αποπληρωμή του υπόλοιπου σπιτιού της και θα διαθέσει τα υπόλοιπα σε αποταμιεύσεις.

Ενώ χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιλέξει τους αριθμούς της, το Michigan Lottery επέμεινε ότι η νίκη της ήταν ακόμα εντελώς τύχη.

«Τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων του Lottery είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων δημιουργίας αριθμών», ανέφερε η εταιρεία.

Αλλά η Κάρβεϊ δεν είναι η πρώτη...

Η Κάρβεϊ δεν είναι η πρώτη που κερδίζει χρησιμοποιώντας αριθμούς ChapGPT. Μια άλλη γυναίκα, η Κάρι Έντουαρντς από τη Βιρτζίνια, επίσης κέρδισε αντιστοιχίζοντας πέντε αριθμούς Powerball που είχε δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Το έπαθλό της έφτασε τα 50.000 δολάρια, αλλά το power play της τριπλασίασε τα κέρδη στα 150.000 δολάρια.

Η τεράστια κλήρωση Powerball του Σεπτεμβρίου μοιράστηκε σε δύο τυχερούς νικητές που έπαιξαν 11, 23, 44, 61, 62 και το κόκκινο Powerball 17.