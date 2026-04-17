Διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού από πετρελαιαγωγό

Διαρροή σε πετρελαιαγωγό της μεξικανικής δημόσιας επιχείρησης Petróleos Mexicanos (PEMEX) είχε αποτέλεσμα να διαρρεύσει αργό στον Κόλπο του Μεξικού τον Μάρτιο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η διοίκηση του ομίλου.

Η διαρροή δεν αναφέρθηκε ως όφειλε από τοπικά στελέχη της εταιρείας, τρία από τα οποία βρίσκονται σε διαδικασίες απόλυσης, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής της PEMEX, ο Βίκτορ Ροδρίγκες.