Diddy: Σχεδιάζει το πάρτι της ζωής του μόλις αποφυλακιστεί - «Θέλει να μοιάζει με βασιλική στέψη»

Ο ράπερ Sean «P. Diddy» Cobs μπορεί να βρίσκεται πίσω από τα σίδερα, αλλά σκέφτεται την επιστροφή του ως ένα μεγάλο πάρτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Diddy σχεδιάζει το «μεγαλύτερο πάρτι όλων των εποχών» για όταν ολοκληρώσει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης που του έχει επιβληθεί για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία.

«Ο Diddy θέλει το μεγαλύτερο πάρτι αποφυλάκισης που έχει οργανώσει ποτέ», αποκάλυψε πηγή στο Substack του Ρομπ Σούτερ. «Μεγαλύτερο από τα White Parties. Μεγαλύτερο από οτιδήποτε. Θέλει να μοιάζει με στέψη.»

Ο ράπερ εκτίει την ποινή του στο Fort Dix Federal Correctional Institution, μια φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο New Jersey.

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί ότι θα αποφυλακιστεί στις 4 Ιουνίου 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η ημερομηνία μεταφέρθηκε νωρίτερα στις 25 Απριλίου 2028, καθώς συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες. Η ομάδα του Diddy εξήγησε πρόσφατα ότι είναι πλήρως αφοσιωμένος στη βελτίωση του εαυτού του εντός της φυλακής.

«Δεν θεωρεί ότι η φυλάκιση τον τελειώνει», πρόσθεσε μια πηγή. «Πιστεύει ότι τον εξευγενίζει.» Ένας άλλος ανέφερε ότι η οπτική του Diddy δείχνει πώς βλέπει τη δημόσια εικόνα του μετά την αποφυλάκισή του.

«Πιστεύει ότι το κοινό αγαπά μια ιστορία λύτρωσης», σχολίασε μια πηγή. «Και σχεδιάζει τη δική του.» Εν τω μεταξύ, ένας άλλος προειδοποίησε: «Μην περιμένετε να εξαφανιστεί», προσθέτοντας, «Μόλις ανοίξουν οι πύλες, θα είναι παντού.»

Εκτός από την καταδίκη σε πάνω από τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ο Diddy έχει καταδικαστεί και σε πέντε χρόνια επίβλεψης μετά την αποφυλάκιση, αφού το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων για πορνεία που αφορούσε την πρώην σύντροφό του Cassie Ventura και άνδρες εργαζόμενους στο σεξ.