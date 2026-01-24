Διάσκεψη ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο συγκαλούν οι ΗΠΑ

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, έγγραφο 34 σελίδων, του Πενταγώνου, ζητά «ριζική αλλαγή στην προσέγγιση και μετατόπιση βάρους ασφάλειας σε συμμάχους».

«Θα συνεργαστούμε με καλή πίστη με τους γείτονές μας, από τον Καναδά μέχρι τη Νότια Αμερική, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι σέβονται και κάνουν το καθήκον τους για να υπερασπιστούν τα κοινά μας συμφέροντα», αναφέρει το έγγραφο. «Και όπου δεν το κάνουν, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε στοχευμένη, αποφασιστική δράση που θα προωθεί συγκεκριμένα τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Eνδεικτικά αναφέρεται ότι «η Ρωσία θα παραμείνει μια επίμονη αλλά διαχειρίσιμη απειλή για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ στο άμεσο μέλλον και οι σύμμαχοι πρέπει να είναι σε ισχυρή θέση για να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης».

Οι ΗΠΑ θα «υπερασπιστούν ενεργά και άφοβα τα συμφέροντα της Αμερικής σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο», αναφέρεται με συγκεκριμένες αναφορές στη Διώρυγα του Παναμά και στη Γροιλανδία.

Το νέο έγγραφο επισημαίνει ότι μόνο που χρειάζεται έναντι της Κίνας, είναι να αποτραπεί από το να κυριαρχήσει επί των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους.

Ο στόχος «δεν είναι να κυριαρχήσουμε στην Κίνα, ούτε να την στραγγαλίσουμε ή να την ταπεινώσουμε», αναφέρει το έγγραφο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού με την Κίνα», αναφέρει η έκθεση.

Σε ένα άλλο παράδειγμα μεταβίβασης της περιφερειακής ασφάλειας στους συμμάχους, το έγγραφο αναφέρει: «Η Νότια Κορέα είναι ικανή να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη των ΗΠΑ».