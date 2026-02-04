Διαστημική κατασκοπεία από τη Ρωσία: Υποκλοπές από 12 ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν πως δύο δορυφόροι της Ρωσίας έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 εκ των βασικών δορυφόρων πάνω από την ήπειρο.

Οι αξιωματούχοι, πληροφορίες των οποίων επικαλούνται οι Financial Times, πιστεύουν ότι οι υποκλοπές βάζουν σε κίνδυνο τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τους δορυφόρους, αλλά, επίσης, επιτρέπουν στη Μόσχα να χειραγωγήσει τις τροχιές τους ή ακόμα και να τους καταρρίψει.

Τα τελευταία τρία χρόνια, ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν γίνει η σκιά των ευρωπαϊκών δορυφόρων. Ο χρόνος δεν κρίνεται τυχαίος καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές Αρχές παρακολουθούν εδώ και χρόνια τις δραστηριότητες των ρωσικών Luch-1 και Luch-2, τα οποία προχωρούν σε παράξενες μανούβρες.

Και τα δύο έχουν προσεγγίσει, επικίνδυνα, μερικούς από τους σημαντικότερους γεωστατικούς δορυφόρους της Ευρώπης, οι οποίοι εξυπηρετούν και μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, βάσει παρατηρήσεων από τηλεσκόπια, μετά την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει προσεγγίσει 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

«Και οι δύο δορυφόροι είναι ύποπτοι ότι "ασχολούνται με πληροφορίες σημάτων"» δήλωσε στους FT, ο υποστράτηγος Μίκαελ Τροτ, επικεφαλής της διαστημικής διοίκησης του γερμανικού στρατού.

Άλλος αξιωματούχος εμφανίστηκε ανήσυχος καθώς οι πληροφορίες που μεταδίδονται δεν είναι κρυπτογραφημένες και άρα πιο ευάλωτες. Οι δορυφόροι εκτοξεύτηκαν χρόνια πριν και δεν υπήρξε η σχετική τεχνολογία.