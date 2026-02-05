Διεθνές κύκλωμα trafficking: Πώς δεκάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική παγιδεύτηκαν στην Αλβανία

Στην Κολομβία, οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν ύποπτο για διακίνηση δεκάδων κοριτσιών και γυναικών από το Μεντεγίν και την Μπογκοτά προς την Αλβανία.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια δημοσιογράφο και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ανίλα Χότζα, το κύκλωμα μετέφερε γυναίκες με πρόσχημα την εργασία, για να τις εξαναγκάσει στη συνέχεια σε πορνεία.

Η παγίδα των διακινητών

Εκατοντάδες νεαρές γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής πείστηκαν να ταξιδέψουν «με τη θέλησή τους», χωρίς να γνωρίζουν ότι θα κατέληγαν σε έναν κύκλο εκμετάλλευσης και βίας.

Ο Λούκας Μπετανκούρ και ο πατέρας του θεωρούνται επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα καταναγκαστικής σεξουαλικής εργασίας στην περιοχή.

Το δίκτυο φέρεται να αποκόμισε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ από τα θύματα, τα οποία εργάζονταν ως συνοδοί στην Αλβανία υπό καθεστώς σωματικής και οικονομικής εξάρτησης. Πολλές από αυτές μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στη Σερβία, την Κροατία και την Ισπανία.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Αλβανία καταγράφει σημαντική αύξηση περιστατικών trafficking. Η αστυνομία εντοπίζει καθημερινά γυναίκες από τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό, τη Βραζιλία, την Ουκρανία, την Κίνα, το Αφγανιστάν, την Τουρκία και τη Ρουμανία, οι οποίες περιγράφουν σοκαριστικές εμπειρίες εκμετάλλευσης.

Η μαρτυρία της Βαλεντίνα

Η 23χρονη Βαλεντίνα από την Κολομβία αφηγείται πως ταξίδεψε στην Αλβανία έπειτα από προτροπή μιας φίλης της οικογένειας. Αγνοούσε ότι θα εξαναγκαζόταν σε πορνεία και ότι η δραστηριότητα αυτή είναι παράνομη στη χώρα.

Όπως περιγράφει, οι διακινητές τις παραπλάνησαν, τις απείλησαν και τις κράτησαν υπό συνεχή φόβο. Παρά τις υποσχέσεις για υψηλά εισοδήματα, η ίδια δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα που της αναλογούσαν, ενώ δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της στην Κολομβία.

Πολλά από τα θύματα γνώριζαν ότι θα εργαστούν ως ιερόδουλες, αλλά αγνοούσαν τις συνθήκες εκμετάλλευσης. Με ψεύτικες ταυτότητες και χωρίς τα πραγματικά τους ονόματα, προβάλλονταν σε ψηφιακές πλατφόρμες ως «επαγγελματίες συνοδοί», ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονταν υπό τον πλήρη έλεγχο των κυκλωμάτων.

Μέσα σε έναν χρόνο, η αλβανική αστυνομία πραγματοποίησε τουλάχιστον 75 επιχειρήσεις, εντοπίζοντας δεκάδες γυναίκες που είχαν παγιδευτεί σε συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας.