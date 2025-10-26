Δικαίωμα το νερό, αλλά όχι για 2 δισ. ανθρώπους: Οι «κόκκινες» περιοχές και η θέση της Ελλάδας

Τεχνητή νοημοσύνη, ξενοδοχεία στο φεγγάρι, και πλούτη μέσα από μία οθόνη, οι ισχυροί της ανθρωπότητας οραματίζονται ένα μέλλον που είδαμε στο Χόλιγουντ, τη στιγμή που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ούτε το νερό μας.

Όπως καταγράφει ο ιστότοπος στατιστικών αναλύσεων Statista, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία, 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούσαν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό το 2024.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF, αυτό τους θέτει σε αυξημένο κίνδυνο ασθενειών και βαθύτερου κοινωνικού αποκλεισμού.

Χάρτης με τα ποσοστά πληθυσμού που έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό | Statista

Πού κυλά πιο άφθονο το νερό

Όπως δείχνει ο αντίστοιχος αναπαραστατικός χάρτης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειριζόμενο πόσιμο νερό σε όλο τον κόσμο, με την Υποσαχάρια Αφρική να σημειώνει τη χειρότερη επίδοση πέρυσι.

Η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Τσαντ, τα οποία ανέφεραν έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλώς διαχειριζόμενο πόσιμο νερό για το 93% των αντίστοιχων πληθυσμών τους το 2024.

Το ασφαλές πόσιμο νερό ορίζεται από το Κοινό Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ΠΟΥ/UNICEF ως «πόσιμο νερό από βελτιωμένη πηγή που βρίσκεται εντός των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, είναι διαθέσιμο κατ' απαίτηση και απαλλαγμένο από κοπρανώδη και χημική μόλυνση προτεραιότητας».

Στη Ζανζιβάρη, το νερό είναι άφθονο, αλλά η διαχείρισή του ελλιπής | UNICEF

Στην Ασία, αρκετές χώρες ανέφεραν επίσης ότι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού τους δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές νερό, συμπεριλαμβανομένης της Ινδονησίας (69,5% χωρίς πρόσβαση), του Πακιστάν (55%) και των Φιλιππίνων (51,5%).

Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, το Μεξικό είχε το χειρότερο ποσοστό με 57%, ενώ στην Ευρώπη, η Αλβανία ανέφερε 29% έλλειψη κάλυψης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ/UNICEF, οι ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες περιλαμβάνουν άτομα που ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος καθώς και σε αγροτικές κοινότητες, παιδιά και μειονοτικές εθνοτικές και αυτόχθονες ομάδες, καθώς όσοι ζουν σε περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες.

Σύμφωνα με την έκθεση, 31 χώρες είχαν καθολική πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειριζόμενες υπηρεσίες έως το 2024, με τον αριθμό αυτό να προβλέπεται να αυξηθεί σε 38 έως το 2030.

Πακιστάν, οι καταστροφικές πλημμύρες, τουλάχιστον φέρνουν λίγο φρέσκο νερό | UNICEF

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών των χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ΠΟY/UNICEF, στην Ελλάδα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ το μέλλον, εν μέσω της κλιματικής αλλαγής, προβάλλει ακόμα πιο δυσοίωνο.