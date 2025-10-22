Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα: Ο υπερυπολογιστής της NASA έδωσε την ημερομηνία που θα τελειώσει ο κόσμος

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Toho στην Ιαπωνία συνεργάστηκαν με ερευνητές της NASA για να προσδιορίσουν πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, διαπιστώνοντας ότι σε συμπαντική κλίμακα, θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι περίμεναν.

Για να καταλάβουμε το πώς και το πότε, πρέπει πρώτα να στραφούμε προς τον «γείτονά» μας που έκανε εξαρχής δυνατή την ύπαρξη ζωής στη Γη, και τραγικά θα τη «σβήσει» στο μέλλον. Τον Ήλιο φυσικά.

Προσομοιώσεις υπερυπολογιστών έχουν αποκαλύψει ότι η ζωή, τόσο η ανθρώπινη όσο και η μικροβιακή, θα πάψει τελικά να υπάρχει στον πλανήτη μας, λόγω της διόγκωσης του άστρου μας, όπως αναφέρει και το LadBible.

Η μακρινή πρόβλεψη της NASA για το τέλος του κόσμου

Σύμφωνα με μια μελέτη με τίτλο «Η μελλοντική διάρκεια ζωής της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας της Γης», η μοίρα της ζωής στη Γη συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια ζωής και την εξέλιξη του Ήλιου.

Διαβάστε ακόμα: «Θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ»: Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζούφρε για Επστάιν και πρίγκιπα Άντριου

Για δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα συνεχίσει να διαστέλλεται και να εκπέμπει περισσότερη θερμότητα, μετατρέποντας σιγά σιγά τη Γη σε ένα ολοένα και πιο εχθρικό περιβάλλον.

Τελικά, η διάμετρος του Ήλιου, σε κάποια δισεκατομμύρια έτη, θα «καταπιεί» και θα ενσωματώσει τη Γη, καθιστώντας τη απλά έναν σωρό τετηγμένων υλικών στην επιφάνειά του. Πολύ νωρίτερα όμως, η αύξηση της διαμέτρου του θα έχει κάνει ήδη έρημο τον μπλε πλανήτη μας.

Παρόλο που αυτά μπορεί να είναι καλά νέα για το μαύρισμά σας, τα αποτελέσματα από 400.000 προσομοιώσεις σε υπολογιστές προβλέπουν ότι ο πλανήτης μας θα γίνει μη κατοικήσιμος το έτος 1.000.002.021.

Βασικά, η επιφάνεια θα ζεσταθεί τόσο πολύ που ακόμη και οι πιο ανθεκτικοί μικροοργανισμοί δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Σε αυτό το στάδιο, οι ωκεανοί θα έχουν εξατμιστεί, η ατμόσφαιρα θα έχει αραιώσει και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας θα καταστήσουν αδύνατη τη ζωή. Ωστόσο, η ανθρωπότητα είναι απίθανο να φτάσει τόσο μακριά.

Τα μοντέλα των υπερυπολογιστών προβλέπουν ότι η ανθρώπινη ζωή θα μπορούσε να τελειώσει πολύ νωρίτερα, καθώς η εντεινόμενη ακτινοβολία του Ήλιου προκαλεί σοβαρές ατμοσφαιρικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Τα πρώτα σημάδια αυτών των μακροπρόθεσμων αλλαγών είναι ήδη παρατηρήσιμα. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει αυξανόμενη ηλιακή δραστηριότητα, όπως οι στεφανιαίες εκτινάξεις μάζας και οι ηλιακές καταιγίδες, οι οποίες διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης και μειώνουν ανεπαίσθητα το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Όταν συνδυάζονται με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή - που χαρακτηρίζεται από ρεκόρ υψηλών παγκόσμιων θερμοκρασιών και επιταχυνόμενη τήξη των πάγων - αυτοί οι παράγοντες σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα ενός πλανήτη που χάνει σιγά σιγά την ισορροπία του.

«Για πολλά χρόνια, η διάρκεια ζωής της βιόσφαιρας της Γης συζητείται με βάση τη σταθερή αύξηση της φωτεινότητας του Ήλιου», δήλωσε ο Kazumi Ozaki, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πριν, ο Οζάκι έλεγε ότι οι εκτιμήσεις έδιναν ζωή περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά τα νεότερα μοντέλα μειώνουν σχεδόν στο μισό αυτή την περίοδο.

«Αν είναι αλήθεια», έγραψε: «Μπορεί κανείς να αναμένει ότι τα επίπεδα μοριακού οξυγόνου στην ατμόσφαιρα θα μειωθούν τελικά στο μακρινό μέλλον».

Με άλλα λόγια, οτιδήποτε χρειάζεται οξυγόνο για να επιβιώσει θα εξαφανιστεί σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια.