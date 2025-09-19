Δικαίωση για την Παλαιστίνη στον ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα για τη συμμετοχή της στην 80ή Σύνοδο

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές, το σχέδιο Ψηφίσματος A/80/L.2/Rev.1 που επιτρέπει να συμμετάσχει η Παλαιστίνη στις Εργασίες της 80ής Συνόδου που θα φιλοξενήσει η Νέα Υόρκη.

Κατά της πρότασης ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Αποχή δήλωσαν έξι από τις χώρες, η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Β. Μακεδονία, το Φίτζι, η Παπούα Ν. Γουινέα και ο Παναμάς. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών στήριξε την πρόταση.

Το Ψήφισμα που πέρασε, ζητά ουσιαστικά την αναίρεση της απόφασης των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες περίπου 80 Παλαιστινίων αξιωματούχων τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Δυτικής Όχθης, Μαχμούντ Αμπάς, για είσοδο στις ΗΠΑ, αποκλείοντας έτσι την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Σύνοδο.

Η σημερινή κίνηση αποτελεί σημαντική πολιτική δήλωση για την ενίσχυση της θέσης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, εν μέσω των συνεχιζόμενων διεθνών συζητήσεων για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.