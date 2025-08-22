Δικαστικό μπλόκο στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Τέλος στη μεταφορά μεταναστών στη Φλόριντα

Η πρόεδρος του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα εξέδωσε την Πέμπτη (21/8) απόφαση-σταθμό, απαγορεύοντας στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτειακές αρχές να μεταφέρουν νέους μετανάστες στο αμφιλεγόμενο κέντρο κράτησης που έχει γίνει γνωστό ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Παράλληλα, διέταξε την πλήρη απομάκρυνση κρίσιμου εξοπλισμού, όπως περιφράξεις, γεννήτριες και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, εντός 60 ημερών, προετοιμάζοντας το έδαφος για το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.

Η απόφαση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τις αρχές της Φλόριντα, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, επιμένοντας στη συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου που έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής προστασίας.

Το κέντρο κράτησης αυτό στήθηκε βιαστικά τον Ιούνιο, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στα έλη Έβεργκλεϊντς.

Τοπικοί αξιωματούχοι κι ο Λευκός Οίκος το βάφτισαν «Αλκατράζ με αλιγάτορες», παραπέμποντας στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει εξάλλου να ξανανοίξει.

Στο κέντρο κράτησης στη Φλόριντα προβλεπόταν να υπάρχουν 3.000 θέσεις, με βάση δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Ωστόσο η δημιουργία του κέντρου αυτού πυροδότησε οργή από πλευράς τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος –τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή– όσο και από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απόφαση που πήρε χθες η δικάστρια Κάθλιν Ουίλιαμς ακολούθησε διαδικασία με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων –της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»)–, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικάστρια είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο αυτό.

Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Ακόμη, απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές. «Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι.

Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP τηλεφωνικά από το κέντρο αυτό, εξηγώντας πως μοιράζεται κελί το οποίο σπανίως καθαρίζεται με άλλους τριάντα ανθρώπους, με θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια πανταχού παρόντα.

