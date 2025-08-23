Δικηγόρος στην Αυστραλία εκθέτει τη δικαιοσύνη: Ψευδείς αναφορές από AI σε υπόθεση δολοφονίας

«Λυπούμαστε βαθιά και ντρεπόμαστε για ό,τι συνέβη» — με αυτή τη φράση, ένας κορυφαίος δικηγόρος στην Αυστραλία, ο Rishi Nathwani, παραδέχθηκε δημόσια ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον οδήγησε σε ένα νομικό ατόπημα που θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την απονομή δικαιοσύνη.

Η συγγνώμη του δεν ήταν απλώς μια προσωπική παραδοχή, αλλά ένας ηχηρός συναγερμός για το πώς η αλόγιστη χρήση τou AI μπορεί να υπονομεύσει θεμελιώδεις θεσμούς.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας, ο Nathwani υπέβαλε νομικά υπομνήματα που περιείχαν ψευδή αποσπάσματα και ανύπαρκτες αποφάσεις, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποκάλυψη των σφαλμάτων προκάλεσε καθυστέρηση 24 ωρών στην εκδίκαση υπόθεσης δολοφονίας ανηλίκου, ο οποίος τελικά κρίθηκε αθώος λόγω ψυχικής διαταραχής.

Σύμγωνα με το AP, ο δικαστής James Elliott χαρακτήρισε την εξέλιξη «μη ικανοποιητική» και τόνισε ότι η ακρίβεια των νομικών υποβολών είναι θεμελιώδης για τη δίκαιη απονομή δικαιοσύνης.

Υπενθύμισε ότι η χρήση AI επιτρέπεται μόνο όταν το παραγόμενο υλικό έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα και διεξοδικά.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο, με αντίστοιχες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, όπου δικηγόροι τιμωρήθηκαν για χρήση πλασματικών νομικών ερευνών μέσω ChatGPT.

Η υπόθεση του Michael Cohen, πρώην δικηγόρου του Donald Trump, είναι ενδεικτική της σύγχυσης γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των AI εργαλείων.