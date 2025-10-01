Δίκοπο μαχαίρι το σχέδιο Τραμπ για Νετανιάχου: Ποντάρει σε ψηφοφόρους, ρισκάρει συμμάχους

Η υποστήριξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα είναι ένα «στοίχημα» που μπορεί να εξομαλύνη, ως ένα σημείο, τη γεωπολιτική απομόνωση του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα αλλά όχι δίχως τίμημα.

Διακινδυνεύει παράλληλα μία σύγκρουση με τους εταίρους του μπλοκ που αντιτίθεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη για ένα παλαιστινιακό κράτος, και φυσικά στους εγχώριους υποστηρικτές του καθεστώτος του, που βασίζεται δυσανάλογα σε ένα πολεμικό δόγμα.

Ο Νετανιάχου, ευθυγραμμιζόμενος με τον Τραμπ, χαρακτήρισε το σχέδιο ως μια κοινή προσπάθεια που προωθεί τους στόχους της κυβέρνησής του, ενώ παράλληλα μεταθέτει τη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Χαμάς, η οποία πρέπει τώρα να επιλέξει μεταξύ της αποδοχής ή της συνεχιζόμενης πολιορκίας.

Νετανιάχου - Άκρως «εύφλεκτο» στοίχημα

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την υποστήριξη του Νετανιάχου στο εσωτερικό, τερματίζοντας έναν ολοένα και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο και επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από την παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα, ενισχύοντας τις πιθανότητές του στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν σε ένα χρόνο.

Διαβάστε ακόμα: Κατέρρευσε σκαλωσιά εκκλησίας στην Αιθιοπία: Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Ωστόσο, η αναφορά του σχεδίου σε ένα παλαιστινιακό κράτος είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις στα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου, του πιο δεξιού στην ιστορία του Ισραήλ, όπου οι υπερεθνικιστές σύμμαχοι Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν τεράστια επιρροή.

Ο Ναντάβ Στράουχλερ, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «win-win» για τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι μετατοπίζει όλη την πίεση στη Χαμάς, ενώ παράλληλα χαλαρώνει τον διεθνή έλεγχο του Ισραήλ, και δεν αφήνει εναλλακτική λύση στους επικριτές του συνασπισμού.

«Για αυτόν, είναι ματ. Είναι μια πολύ ισχυρή κίνηση», είπε, που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές με την απελευθέρωση των ομήρων και την αναβίωση της προσπάθειας του Ισραήλ να επεκτείνει τους δεσμούς του με τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, μια διαδικασία που εκτροχιάστηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

Η πρόταση του Τραμπ, η οποία εγκρίθηκε γρήγορα από ηγέτες σε όλο τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, δεν ζητά πολλά από το Ισραήλ βραχυπρόθεσμα.

Αντίθετα, ασκεί όλη την πίεση στη Χαμάς, απαιτώντας την ελευθερία όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την παράδοση των όπλων της ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας από το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα προς το παρόν, υποχωρώντας στις θέσεις του κατά μήκος των συνόρων μόνο όταν μια διεθνής δύναμη αναλάβει τον έλεγχο.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει επιμείνει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας μετά τον πόλεμο, δήλωσε την Τρίτη ότι ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας, αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Νετανιάχου - Εθνικιστής κατά...υπερεθνικιστών

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο κ. Σμότριτς, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά τη συνέχιση της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα, καταδίκασε το σχέδιο του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα ανταλλάξει «πραγματικά επιτεύγματα επί τόπου με πολιτικές ψευδαισθήσεις».

Το κόμμα του, ο Θρησκευτικός Σιωνισμός, κατέχει επτά από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, αν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δυσκολευόταν να κερδίσει οποιαδήποτε αν διεξάγονταν εκλογές σήμερα.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, που ξεκίνησε ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχει χάσει την υποστήριξη μεγάλου μέρους του κοινού.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ με έδρα την Ιερουσαλήμ διαπίστωσε ότι το 66% των Ισραηλινών πιστεύει ότι είναι καιρός να τερματιστεί ο πόλεμος, συμπεριλαμβανομένου του 48,5% της πολιτικής δεξιάς.

Ο Έραν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι η αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από τη Χαμάς θα μπορούσε να διαλύσει τον κυβερνώντα συνασπισμό του, αλλά μπορεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ψηφοφόρους με «μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία για το τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια» από ό,τι θα μπορούσε να παρουσιάσει σήμερα.

Η αντιπολίτευση του Ισραήλ, που αποτελείται από δεξιά, κεντρώα και αριστερά κόμματα, έχει επίσης ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου και συχνά επικρίνει τον Σμότριτς και τον Μπεν-Γκβιρ, έναν άλλο ακροδεξιό υπουργό με τεράστια επιρροή στον συνασπισμό.

Μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα φέρει το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ στην κυβέρνηση για έγκριση και αντ' αυτού θα ζητήσει από τους υπουργούς να ψηφίσουν μόνο για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων.

Το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους σε αντάλλαγμα.

Ο πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης Άλον Πίνκας προειδοποίησε ότι ο Νετανιάχου πιθανότατα θα επισπεύσει διαπραγματεύσεις για ζητήματα που παραμένουν ασαφή, όπως η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, με στόχο τόσο την πολιτική επιβίωση όσο και την υπονόμευση του σχεδίου Τραμπ.

Πηγή: Reuters