Δίκτυο 764: Πώς δρούσε η «σέχτα παιδόφιλων και σαδιστών» - Προφυλακίστηκε 21χρονος Ελληνοαμερικανός

Εξαρθρώθηκε από τις αρχές το «Δίκτυο 764», μια σέκτα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και διακίνησης παιδικής πορνογραφίας με διεθνή δράση και σήμερα ο 21χρονος Ελληνοαμερικάνος, φερόμενοηγετικό στέλεχος, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τα μέλη της οργάνωσης, που έχει έδρα την Αμερική, γίνονται φίλοι με εφήβους μέσα από δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες και στη συνέχεια τους εξωθούν σε σεξουαλική και βίαιη συμπεριφορά.

Στην απολογία του, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο 21χρονος Ελληνοαμερικάνος παραδέχθηκε ότι μπήκε στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά ανέφερε ότι «δεν έχω σχέση με τη δημιουργία της, ούτε είμαι διαχειριστής».

Ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο με ένταλμα των αμερικανικών Αρχών, αλλά λόγω της ελληνικής καταγωγής του, δεν εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες στην Ελλάδα.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει είναι οι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου, σωματικές βλάβες σε βάρος διακίνησης αδύναμων ατόμων μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, υπό κράτηση βρίσκεται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι συνεργός του.

«Δίκτυο 764»: Τα μέλη και η δράση

Στο δίκτυο «764» υπάρχει ιεραρχία και αποτελείται, από τη μία από τους ηγέτες και από την άλλη, από τα μέλη που συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα διαδικτυακά κανάλια.

Το FBI αναφέρει ότι το πιο γνωστό κανάλι είναι το «Inferno 764», μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω του οποίου τα ηγετικά στελέχη αντάλλασσαν πληροφορίες.

Ο Ελληνοαμερικανός κατηγορούμενος, σύμφωνα με το FBI, φέρεται να ήταν διαχειριστής του συγκεκριμένου καναλιού, ενώ η οργάνωση 764 χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές Αρχές ως «διαδικτυακή σέχτα παιδόφιλων και σαδιστών».

Τα μέλη του «764» χρησιμοποιούσαν το υλικό των θυμάτων για να τα εξαναγκάσουν να παράσχουν πιο ακραίο περιεχόμενο, όπως εικόνες των θυμάτων με χαραγμένα τα ονόματα των μελών του «764» στο σώμα τους, να αυτοπυρπολούνται, να κακοποιούν τα κατοικίδια ή τα αδέλφια τους, ακόμα και να αυτοκτονούν.

Η σέχτα στοχεύει συστηματικά ανήλικα κορίτσια, αλλά σύμφωνα με το FBI, στόχος μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, ανήλικοι, ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 17 ετών, αλλά το FBI έχει δει ορισμένα θύματα ηλικίας μόλις 9 ετών.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας με πλοκάμια σε περισσότερες από 55 χώρες.