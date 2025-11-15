Δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί τουρίστες, έρευνα για φυτοφάρμακα

Σοκ προκαλεί στην Κωνσταντινούπολη η υπόθεση θανάτου τριών μελών μιας οικογένειας τουριστών, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ύποπτη δηλητηρίαση. Το περιστατικό οδήγησε στην άμεση εκκένωση ξενοδοχείου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες.

Η οικογένεια, Τούρκοι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας που επισκέπτονταν την πόλη για διακοπές, παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα την Τετάρτη, μετά την κατανάλωση φαγητού δρόμου στην περιοχή Ορτάκιοϊ.

Τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, κατέληξαν την Πέμπτη, ενώ η μητέρα τους υπέκυψε την Παρασκευή. Ο πατέρας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Υγείας.

Αρχικά υπήρξαν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση από μύδια και γεμιστές πατάτες που αγοράστηκαν από πλανόδιο πωλητή, με αποτέλεσμα να σφραγιστεί το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια.

Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι στο ξενοδοχείο είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε δωμάτιο του ισογείου, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της δηλητηρίασης από χημικές ουσίες.

Δύο ακόμη τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο παρουσίασαν συμπτώματα ναυτίας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ανάμεσά τους έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους σε εταιρεία καταπολέμησης παρασίτων.

Όλοι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα καταλύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία της τραγωδίας.