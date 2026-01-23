Δήλωση σοκ από τον Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία.
Παράλληλα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, σημείωσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις - και την αιματηρή καταστολή τους - σε πολλές ιρανικές πόλεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται ήδη προς την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή το εύρος της ανάπτυξης.
