Δήμαρχος της Καλιφόρνια ήταν μυστική πράκτορας για την Κίνα: Τι αποκάλυψε έκθεση του FBI

Η δήμαρχος ενός προαστίου του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, παραιτήθηκε χθες (11/5), καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι θα δηλώσει ένοχη ενώπιον δικαστηρίου, υπό την κατηγορία ότι ενήργησε ως πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι η Αϊλίν Γουάνγκ (Eileen Wang), 58 ετών, από την Αρκάντια της Καλιφόρνια, κατηγορήθηκε ότι ενήργησε στις ΗΠΑ ως παράνομη πράκτορας ξένης κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας φυλάκιση έως 10 ετών, σύμφωνα με το Time.

«Η δήμαρχος Γουάνγκ παραδέχτηκε ότι ενήργησε ως ξένος πράκτορας τουλάχιστον από το 2020 έως το 2022 - προωθώντας την προπαγάνδα της κινεζικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ και ενεργώντας υπό τις οδηγίες της για την προώθηση των συμφερόντων της», δημοσίευσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Αϊλίν Γουάνγκ - Διπλή πράκτορας ή δήμαρχος

Η Γουάνγκ εξελέγη τον Νοέμβριο του 2022 στο πενταμελές Δημοτικό Συμβούλιο της Αρκάντια, όπου ο δήμαρχος επιλέγεται εκ περιτροπής. Ο δημοτικός σύμβουλος Ντόμινικ Λαζαρέτο δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι η Γουάνγκ, η οποία ανέλαβε δήμαρχος τον Φεβρουάριο, παραιτήθηκε από το συμβούλιο.

«Οι ισχυρισμοί που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, ότι μια ξένη κυβέρνηση επιδίωξε να ασκήσει επιρροή σε έναν τοπικό αιρετό αξιωματούχο, είναι βαθιά ανησυχητικοί», δήλωσε ο Λαζαρέτο , αν και διευκρίνισε ότι η κατηγορία εναντίον της Γουάνγκ αφορά ενέργειες που έπαψαν μετά την ορκωμοσία της και ότι, μετά από εσωτερική αναθεώρηση, το συμβούλιο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν εμπλέκονται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων της πόλης

Σε δήλωσή του προς την Υπηρεσία Ειδήσεων του Δικαστηρίου , ο δικηγόρος της Γουάνγκ, Μπράιαν Σαν, δήλωσε ότι η πολιτικός από την Καλιφόρνια «ζητά συγγνώμη και λυπάται για τα λάθη που έκανε στην προσωπική της ζωή», προσθέτοντας: «Η αγάπη και η αφοσίωσή της στην κοινότητα της Αρκάντια δεν έχουν αλλάξει και δεν έχουν κλονιστεί».

Mayor Wang admitted to acting as a foreign agent from at least 2020 through 2022 - promoting PRC propaganda in the U.S. and acting… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 11, 2026

Ποια είναι η Αϊλίν Γουάνγκ;

Η Αϊλίν Γουάνγκ είναι κινεζικής καταγωγής πολίτης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times του 2024 , μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια από την Κίνα πριν από τρεις δεκαετίες.

Το ρεπορτάζ των Times πρόσθεσε ότι η Γουάνγκ, μητέρα δύο παιδιών, ζούσε στην Αρκάντια για περίπου δύο δεκαετίες και ήταν κυρίως γνωστή για τη λειτουργία ενός προγράμματος μετά το σχολείο στην πόλη που ονομάζεται Little Stanford Academy, πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο Γουάνγκ είναι η πρώην αρραβωνιαστικιά του Γιαονίνγκ «Μάικ» Σαν, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή νωρίτερα φέτος για παρόμοια δράση ως μυστικός πράκτορας για την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, της περιόδου που υπηρετούσε ως σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας ενός ανώνυμου υποψηφίου, «ο οποίος εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο μιας πόλης της Νότιας Καλιφόρνια».

Η κατηγορία εναντίον της Wang κατατέθηκε την 1η Απριλίου, αλλά τα δικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας παραδοχής στην οποία σύναψε ο Wang, αποσφραγίστηκαν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία παραδοχής, από τα τέλη του 2020 έως τουλάχιστον το 2022, ο Wang «συντονίστηκε με άτομα με έδρα τις ΗΠΑ» με σκοπό την «προώθηση προπαγάνδας υπέρ της κινεζικής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Γουάνγκ φέρεται να συνεργάστηκε με τη Σουν, την τότε αρραβωνιαστικιά της, για τη λειτουργία ενός ιστότοπου που ονομάζεται US News Center, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν πηγή ειδήσεων για τους Κινεζοαμερικανούς. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι δύο «έλαβαν και εκτέλεσαν οδηγίες» από Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους να δημοσιεύουν και να διανέμουν περιεχόμενο υπέρ της Κίνας.