Δημοσιογράφος ρωτά επίμονα τον Τραμπ για τον Επστάιν και αυτός κάνει προσωπική επίθεση: «Δεν χαμογελάς ποτέ»

Δημοσιογράφος του CNN έγινε δέκτρια προσωπικής επίθεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επέμενε να τον ρωτάει για την υπόθεση του παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν με τον οποίο είχε προσωπική σχέση και αναφέρεται πολλάκις στα αρχεία του.

Η Κέιτλαν Κόλινς συμμετείχε σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ, όπως αναφέρει ο Guardian ήθελε να προβάλει τον εαυτό του και το κόμμα του. Οι συνεχείς ερωτήσεις της, όμως, για τον Επστάιν άλλαξαν την ατζέντα.

Η δημοσιογράφος επεσήμανε στον Τραμπ πως παρότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει την τελευταία δημοσίευση αρχείων για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο, που αυτοκτόνησε φυλακισμένος για τα εγκλήματά του με θύματα ανήλικες, ως επιβαρυντική μόνο για τους Δημοκρατικούς, υπάρχουν στοιχεία και για δύο συμμάχους του: τον Έλον Μασκ και τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο πρόεδρος σήκωσε, απαξιωτικά, τους ώμους και είπε πως, παρότι δεν έχει δει τα «φιλικά» email τους με τον θανόντα, είναι βέβαιος ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλιώς «θα είχαν γίνει πρωτοσέλιδο».

Όταν η Κόλινς αναφέρθηκε στη δυσαρέσκεια των θυμάτων του Επστάιν για τον τρόπο με τον οποίο δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης τα νέα αρχεία - σημειώνεται ότι ήταν μαυρισμένες σχεδόν ολόκληρες καταθέσεις - τότε ο Τραμπ πρότεινε να αλλάξουν θέμα. «Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν αποκαλύφθηκε τίποτα για μένα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος υπονόησε ότι υπήρχε «συνωμοσία εναντίον μου» και επέμεινε στην αλλαγή σελίδας, με την δημοσιογράφο, όμως, να τον ρωτά: «Αλλά τι θα λέγατε σε ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν έχουν λάβει δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε;»

«Τι είπατε;» ρώτησε, θυμωμένος πλέον, ο Τραμπ, με την Κόλινς να μην υποχωρεί: «Τι θα λέγατε σε ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν έχουν λάβει δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε;»

Αυτή φάνηκε να ήταν και η τελευταία σταγόνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεχνά τους τύπους και να της επιτίθεται φραστικά. «Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος». Απευθυνόμενος στους ρεπουμπλικάνους βουλευτές στον χώρο, σημείωσε πως παρότι είναι μία νεαρή γυναίκα, αλλά «δεν νομίζω ότι σας έχω δει ποτέ να χαμογελάτε».

«Σας ξέρω εδώ και 10 χρόνια. Νομίζω ότι δεν έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σας».

«Μάλιστα, σας ρωτάω για τις επιζήσασες της κακοποίησης του Τζέφρι Επστάιν, κύριε πρόεδρε» απάντησε η ίδια, παραβλέποντας την προσωπική του επίθεση.

Αλλά, ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί και έβγαλε και συμπεράσματα. «Ξέρετε γιατί δεν χαμογελάτε; Γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Είστε σε μία πολύ ανέντιμη οργάνωση (σ.σ. CNN) και θα έπρεπε να ντρέπονται για σένα».

«Πρόκειται για επιζώντες ενός σεξουαλικού κακοποιητή» επέμεινε, ανεπηρέαστη, εκείνη.

Ο Τραμπ τερμάτισε τη συνομιλία του, απευθυνόμενος σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

Οι βοηθοί του προέδρου ήταν τόσο περήφανοι για το περιστατικό, που αμέσως έκοψαν βίντεο της συνομιλίας και το δημοσίευσαν σε έναν από τους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου με μια λεζάντα που υπονοούσε ότι την είχε «πυροβολήσει».