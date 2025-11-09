Δημοσκόπηση BILD: Δύο στους τρεις Γερμανούς υποστηρίζουν τον επαναπατρισμό Σύρων

Δύο στους τρεις Γερμανούς πιστεύουν ότι οι Σύροι πρέπει να επαναπατρίζονται – ακόμη και μέσω απέλασης -, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε εν μέσω της συζήτησης που πυροδότησαν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την «καταστροφική» κατάσταση που επικρατεί στην Συρία.

Στην δημοσκόπηση που διενήργησε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της BILD, το 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι πρόσφυγες που έφυγαν από την Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και δεν έχουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στην Γερμανία θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, εάν χρειαστεί και μέσω απέλασης. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τη συγκεκριμένη δήλωση συμφωνεί το 75% των ψηφοφόρων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και το 63% των υποστηρικτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 52% διαφωνεί επίσης με τη δήλωση του κ. Βάντεφουλ περί Συρίας που «είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι η Γερμανία το 1945», ενώ μόνο το 29% την συμμερίζεται.

Επιπλέον, το 48% των υποστηρικτών των CDU/CSU θεωρεί «αδόκιμη» την σύγκριση, όπως και το 49% των υποστηρικτών του SPD.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο αντιπαράθεσης σχετικά με το εάν οι Σύροι μπορούν να επαναπατριστούν, καθώς «η κατάσταση στη χώρα τους είναι καταστροφική». Δέχθηκε μάλιστα δριμεία κριτική από το ίδιο του το κόμμα, με πολλούς βουλευτές να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να βάλει τέλος στη διένεξη, τονίζοντας ότι «δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ασύλου» για Σύρους και ότι οι απελάσεις προς την Συρία θα πρέπει να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα και ότι στηρίζει τον κ. Βάντεφουλ.