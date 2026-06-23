Δημοσκόπηση-κόλαφος για τον Τραμπ: Καταρρέει η δημοτικότητά του στο 34%

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν άξιζε το κόστος του και η πλειονότητα θεωρεί ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να κρατήσει, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,η πενθήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνει επίσης ότι ο πόλεμος βλέπει σοβαρά τη δημοτικότητα του Τραμπ, η οποία έπεσε στο 34%, στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Το ίδιο ποσοστό είχε καταγραφεί και σε άλλη δημοσκόπηση, τον Απρίλιο.
Μόνο το 23% των Αμερικανών –και μόλις οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι– πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν, απ’ ότι ήταν πριν από τον πόλεμο. Το 35% πιστεύει ότι η χώρα είναι σε πιο αδύναμη θέση. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή ότι η θέση των ΗΠΑ είναι η ίδια με προηγουμένως.
Ο Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν μια προκαταρκτική συμφωνία στις 17 Ιουνίου, με την οποία θα ξεκινήσει και πάλι η ροή πετρελαίου ενώ θα χαλαρώσουν οι οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Η συμφωνία οδήγησε σε ραγδαία πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου, ωστόσο οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η τιμή της βενζίνης παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
Μόνο το 24% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του. Οι μισοί απάντησαν ότι δεν άξιζε και οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι. Το 63% (οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι και οι 8 στους δέκα Δημοκρατικούς) είπαν ότι είναι απίθανο η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Μόνο το 18% (10% των Δημοκρατικών και 34% των Ρεπουμπλικάνων) θεωρεί πιθανή μια διαρκή ειρήνη.
Όσον αφορά το κόστος διαβίωσης, τους χειρισμούς του Τραμπ εγκρίνει μόνο το 22%, σχεδόν το χαμηλότερο της προεδρίας του και κάτω και από το ποσοστό που κατέγραφε ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, προς το τέλος της θητείας του.
Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η δημοτικότητα του Τραμπ ανερχόταν στο 47%, όμως μειώθηκε λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της αμφισβήτησης των επιθετικών προσπαθειών του να απελάσει ανθρώπους που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ. Αυτή η πτώση μπορεί να έχει συνέπειες για τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του που θα διεκδικήσουν μια έδρα στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos δείχνει ότι μόνο το 37% εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στο μεταναστευτικό. Στην προηγούμενη, το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 40%.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 1.262 ενηλίκων και το περιθώριο λάθους ανέρχεται στο συν/πλην 3%.
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