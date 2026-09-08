Δημοσκόπηση Reuters για 9/11: Οι Αμερικανοί φοβούνται πιο πολύ τους εγχώριους εξτρεμιστές από τους ξένους

Αποκαλυπτική είναι η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που αφορά την ανησυχία των Αμερικανών για τρομοκρατικές, με τα στοιχεία να δείχνουν πως φοβούνται περισσότερο επιθέσεις από εγχώριους εξτρεμιστές παρά από ξένες οργανώσεις, 25 χρονια μετά από όσα έγιναν την 11η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του μέσου Αμερικανού, το 33% των συμμετεχόντων επέλεξε την απάντηση «εγχώρια τρομοκρατία», ενώ το 20% την ξένη τρομοκρατία και το 42% κατέδειξε τυχαίες ενέργειες βίας όπως οι επιθέσεις με πυρά κατά πλήθους, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 28-31 Αυγούστου.

Η ίδια ερώτηση έφερνε πολυ διαφορετικά αποτελέσμα μιια δεκαετία πριν. Δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos στα μέσα του 2013 έδειξε ότι το 21% των Αμερικανών θεωρεί την εγχώρια τρομοκρατία βασική απειλή, συγκριτικά με το 28% που κατέδειξε την ξένη τρομοκρατία και το 51% που επέλεξε τις τυχαίες ενέργειες βίας.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ξένοι μαχητές της Αλ Κάιντα έριξαν αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, έξω από την Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να ξεκινήσουν δεκαετίες πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της υπό τις ΗΠΑ εισβολής στο Αφγανιστάν όπου βρίσκονταν οι ηγέτες της Αλ Κάιντα.

Ωστόσο οι ΗΠΑ έχουν βιώσει πολλές επιθέσεις με εγχώρια κίνητρα, όπως η επίθεση με πυρά του 2016 που στοίχισε τη ζωή σε 48 ανθρώπους σε νυχτερινό κέντρο στη Φλόριντα και άλλες επιθέσεις κατά μαύρων, ισπανόφωνων ή εβραίων Αμερικανών. Και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποτελέσει αρκετές φορές στόχο απόπειρας δολοφονίας, όπως το 2024 όταν τραυματίστηκε από πυρά στο αυτί.

Σε ερώτηση για το ποιες επιθέσεις με ιδεολογικό υπόβαθρο αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή, το 61% των συμμετεχόντων απάντησε τους εγχώριους εξτρεμιστές και το 34% εκείνους από το εξωτερικό.

Οι μνήμες από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με την έρευνα. Έξι στους δέκα απάντησαν ότι από καιρό σε καιρό σκέφτονται τις επιθέσεις και περίπου στο ίδιο ποσοστό απάντησαν ότι θα στήριζαν μια στρατιωτική επιχείρηση, εάν σημειώνονταν μια νέα μεγάλη επίθεση.

Ωστόσο οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν ότι οι πόλεμοι που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου άξιζαν το κόστος. Το 48% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν άξιζε το τίμημα, συγκριτικά με το 21% που είχε την αντίθετη άποψη, ενώ οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι τι να δηλώσουν ή αρνήθηκαν να απαντήσουν. Ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν αντίστοιχα μη δημοφιλής, με το 51% να τον απορρίπτει και το 21% να τον εγκρίνει. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν που εξαπέλυσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από έξι μήνες, μόνο το 25% των Αμερικανών πιστεύει ότι αξίζει, συγκριτικά με το 54% που υποστηρίζει το αντίθετο.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν την 11η Σεπτεμβρίου ένα γεγονός που ένωσε τη χώρα και το 75% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είχε μεγάλο αντίκτυπο στο έθνος, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 41% που θεωρεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 είχε μεγάλο αντίκτυπο.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε διαδικτυακά, συγκέντρωσε τις απαντήσεις 1.167 Αμερικανών ενηλίκων από όλη τη χώρα, με ποσοστό στατιστικού λάθους 3 έως 6 μονάδων.