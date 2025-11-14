Δημοσκόπηση σε 9 χώρες: Οι μισοί ψηφοφόροι στη Δύση είναι δυσαρεστημένοι με τη λειτουργία της δημοκρατίας

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο ανησυχούν για τις απειλές κατά της δημοκρατίας, φοβούμενοι ότι τα εξτρεμιστικά κόμματα, οι ψευδείς ειδήσεις και η διαφθορά θα υπονομεύσουν τις εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Συγκεκριμένα, μεγάλη έρευνα της Ipsos σε σχεδόν 10.000 ψηφοφόρους σε εννέα χώρες — επτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ — διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας.

Με εξαίρεση τη Σουηδία, όπου οι πολίτες θεωρούν ότι η δημοκρατική πολιτική λειτουργεί καλά, η πλειοψηφία ανησυχεί για τους κινδύνους που απειλούν τα συστήματα αυτοδιοίκησης τους τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει το Politico.

«Υπάρχει ευρεία ανησυχία για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, με τους πολίτες να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται, ιδίως από τις εθνικές τους κυβερνήσεις», δήλωσε στο Politico ο Gideon Skinner, ανώτερος διευθυντής της Ipsos για την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

«[Υπάρχουν] ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης, της έλλειψης λογοδοσίας των πολιτικών και του εξτρεμισμού. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει επιθυμία για ριζική αλλαγή», ανέφερε ακόμα.

Η έρευνα πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι η δημοκρατία σε ολόκληρη τη Δύση απειλείται. Η ανισότητα του πλούτου σε όλο τον κόσμο ενισχύει την υποστήριξη προς τα εξτρεμιστικά κόμματα, υπονομεύει τον διάλογο και προετοιμάζει το έδαφος για τον αυταρχισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για το G20.

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της για την ενίσχυση της δημοκρατίας στις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, οι επικριτές της πρότασης για την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης στις ευρωπαϊκές εκλογές τη χαρακτήρισαν ως ανεπαρκή, δεδομένου ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει παραπληροφόρηση και παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά το τελευταίο έτος, από τη Ρουμανία έως τη Γερμανία.

Για τη νέα δημοσκόπηση, η Ipsos ρώτησε περισσότερους από 9.800 ψηφοφόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κροατία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία μεταξύ 12 και 29 Σεπτεμβρίου.

Οι δημοσκόποι διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο το 45% των ερωτηθέντων και στις εννέα χώρες που εξετάστηκαν ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, ανέφερε ο Skinner.

Οι ψηφοφόροι που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ανήκοντες στα πολιτικά άκρα — τόσο στην άκρα αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά — ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η δημοκρατία αποτυγχάνει. Στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, τα επίπεδα ικανοποίησης έχουν μειωθεί κατά το τελευταίο έτος ως αντίδραση στην πολιτική αναταραχή.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει καταρρεύσει επανειλημμένα εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης για τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ η ολλανδική συνασπιστική κυβέρνηση διαλύθηκε νωρίτερα φέτος, προκαλώντας την προκήρυξη εκλογών που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο.

Σε καμία από τις εννέα χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων δεν πίστευε ότι η εθνική τους κυβέρνηση εκπροσωπούσε καλά τις απόψεις τους.

Οι ψηφοφόροι στην Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι λιγότερο πιθανό να συμφωνήσουν ότι οι κυβερνήσεις τους τούς εκπροσωπούσαν αποτελεσματικά, με μόλις 23% να το δηλώνουν και στις δύο περιπτώσεις.

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτός από την Πολωνία — όπου σημειώθηκε υψηλή συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές φέτος — περισσότεροι ψηφοφόροι δήλωσαν ότι ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας είχε επιδεινωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από ό,τι δήλωσαν ότι είχε βελτιωθεί.

Στις ΗΠΑ, το 61% των ψηφοφόρων θεωρούσε ότι η κατάσταση της δημοκρατίας είχε επιδεινωθεί από το 2020.

Οι ψηφοφόροι στη Γαλλία (86%) και την Ισπανία (80%) ήταν οι πιο ανήσυχοι για το τι θα σημαίνουν τα επόμενα πέντε χρόνια για τα δημοκρατικά τους συστήματα. Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν ως τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημοκρατία την παραπληροφόρηση, τη διαφθορά, την έλλειψη λογοδοσίας των πολιτικών και την άνοδο της εξτρεμιστικής πολιτικής.

Γενικά, οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν ένθερμα τα δημοκρατικά ιδεώδη, αν και στην Κροατία περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι η διατήρηση της δημοκρατίας αξίζει μόνο αν προσφέρει καλή ποιότητα ζωής.

Η Ipsos διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες υποστήριζαν μέτρα για την προστασία της δημοκρατίας, ιδίως νόμους και μέτρα επιβολής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, την καλύτερη πολιτική εκπαίδευση στα σχολεία και κανονισμούς κατά των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.