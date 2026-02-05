Διπλωματία και άμυνα σε «τεντωμένο σχοινί»: Ουκρανία, Ρωσία και Πολωνία σε κρίσιμες αποφάσεις

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συνεχίζονται σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρώθηκε, ενώ επίκειται νέος γύρος στο άμεσο μέλλον.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η συνέχιση των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη ανταλλάξει συνολικά 314 αιχμαλώτους, με το Κίεβο να επιδιώκει περαιτέρω συμφωνίες.

Ανταλλαγές Οπλικών Συστημάτων και Αμυντικές Προτεραιότητες

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταλλάξει δικά της drones με αντιαεροπορικούς πυραύλους και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη. Η αεράμυνα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για το Κίεβο, λόγω των συνεχών ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που έχουν πλήξει κρίσιμες υποδομές.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι η Πολωνία μπορεί να παραχωρήσει μαχητικά MiG‑29 ανά πάσα στιγμή, ωστόσο ο Ζελένσκι ζήτησε να εξεταστεί πρώτα η παροχή αντιαεροπορικού εξοπλισμού υψηλής σημασίας. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου τη Δευτέρα.

Στη συνάντηση Ζελένσκι–Τουσκ συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας. Το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από τις ρωσικές επιθέσεις, καθιστώντας τη συνεργασία με την Πολωνία κρίσιμη για την ενεργειακή σταθερότητα της χώρας.

Η Πολωνία ετοιμάζει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 200 εκατομμυρίων ζλότι (55,91 εκατ. δολάρια), το οποίο θα αποτελείται κυρίως από θωρακισμένα οχήματα.

Η Βαρσοβία συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά.